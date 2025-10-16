BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar
Salida de una de las pruebas de una edición de la Milla Urbana de 2014. BC

Burgos recupera la histórica Milla Urbana de la ciudad

Tras años sin celebrarse, la prueba deportiva vuelve al Espolón, organizada por el Club Atletismo Campos de Castilla y el Ayuntamiento, dentro del proyecto municipal 'Ciudad del Deporte'

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:41

La ciudad de Burgos va a contar con una nueva prueba deportiva. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado «una modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones» para un acto que se va a celebrar el 8 de noviembre en el Espolón. Se trata de la 'I Milla Urbana Ciudad de Burgos'.

Una competición de estas características ya se disputó en la ciudad en los primeros años de este siglo, pero acabó perdiéndose. Ahora, el Ayuntamiento la recupera con el título de 'Ciudad de Burgos'. La milla se ha diseñado con el asesoramiento de los técnicos del Club Atletismo Campos de Castilla - Universidad de Burgos y junto a los técnicos del servicio de Deportes.

Proyecto municipal

El viceportavoz de la Junta de Gobierno y vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, ha explicado que se trata de una subvención nominativa de 12.600 euros en 2025 y 5.400 en el 2026 para estos eventos deportivos que, como ha recordado, se enmarca dentro del proyecto municipal, 'Ciudad del Deporte'.

Se va a desarrollar en la misma fecha y tiempo que una «muestra de comercio de interiorismo» en el paseo Sierra de Atapuerca, con productos de las tiendas locales dedicadas a la decoración de la casa.

