Interior de la sala de entrenamiento de las piscinas Marta Fernández de San Amaro. JCR

Burgos reserva 70.180 euros para mantener las cubiertas de las instalaciones deportivas

Desde el Servicio de Deportes se pretende llevar a cabo un trabajo de conservación preventiva para mantener estas infraestructuras y evitar las continuas goteras

Julio César Rico

Burgos

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:15

Se ha convertido ya en una rutina la presencia de decenas de calderos en determinadas instalaciones deportivas, como el Polideportivo de El Plantío, debido a las deficiencias de las cubiertas. Si bien el Ayuntamiento está realizando actuaciones puntuales en determinados polideportivos, como el citado día en El Plantío, o en lavaderos que presentan deficiencias más graves, la intención es contratar un servicio de mantenimiento de las cubiertas de los diferentes polideportivos e instalaciones gestionadas por el Servicio de Deportes.

La idea es llevar a cabo un trabajo de conservación preventiva y correctiva para mantener las cubiertas, los paramentos y las instalaciones, así como las líneas de vida en condiciones adecuadas de uso. Todas estas tareas están dirigidas a conseguir una disminución en los gastos de reparación, una reducción de la pérdida de valor de los inmuebles, así como el ahorro derivado de la correcta utilización de las instalaciones.

En qué consistirán las tareas

Las tareas van a consistir en el mantenimiento de las cubiertas, canalones, bajantes, paramentos laterales verticales, cumbreras y sombreretes. Algunas de ellas se realizarán una vez al año y otras serán bianuales: una a finales de otoño o principios de invierno, tras la caída de la hoja, y otra al final de la primavera, después de la floración. En el caso de las trianuales, se realizarán dos en la época de otoño-invierno y otra en primavera.

Las instalaciones que entran dentro del servicio de mantenimiento en el complejo de El Plantío son el polideportivo, las piscinas de verano y las climatizadas, así como las pistas de hockey, patinaje y tenis. También está incluido el Coliseum y el edificio del patio de caballos, así como el complejo deportivo de squash y pistas de tenis de esta instalación de Burgos.

San Amaro y Capiscol

Por lo que se refiere al complejo de San Amaro, se incluye el módulo de atletismo, las piscinas climatizadas, gimnasio y piscina de verano Marta Fernández; los vestuarios de rugby y el graderío del campo Bienvenido Nieto.

En el barrio de Capiscol, la piscina climatizada, el polideportivo Mariano Gaspar y el Carlos Serna. En Río Vena, las instalaciones del Centro Cívico y las pistas de tenis. En Gamonal, Lavaderos y Esther San Miguel. A ellos se unen las pistas del complejo deportivo de San Pedro y San Felices, con el pabellón de gimnasia y el frontón cubierto; los polideportivos de Pisones, Javier, Gómez y José Luis Talamillo. Y los vestuarios del campo de fútbol José Manuel Sedano y del complejo de Pallafría.

En todas ellas se llevará a cabo actuaciones de «mantenimiento preventivo» que serán más exhaustivas en función de los diferentes elementos y su uso. Estas operaciones se llevaron a cabo a través de visitas programadas de técnicos y oficiales de mantenimiento. Para ello, el Ayuntamiento de Burgos ha realizado una reserva presupuestaria de 70.180 euros cada unos de los dos años de contrato.

