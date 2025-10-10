BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La concejala de Cultura, Andrea Ballesteros, junto al director del certamen, Juan Gabriel Martínez. BC

Cinco agrupaciones nacionales participarán en la XXII edición del Concurso de Corales Antonio José

La cita se desarrollará el día 18 de octubre en el Teatro Principal a partir de las 19.30 horas. Colaboran la peña Antonio José, la Federación Coral de Burgos y la Asociación Española de directores de Coro

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:24

Cinco corales de diferentes puntos de España van a participar el día 18 de octubre en el XXII Concurso Nacional de Corales Antonio José que organiza el Ayuntamiento de Burgos con la colaboración de la Peña Antonio José, la Federación Coral de Burgos y la Asociación Española de Directores de Coro. La cita es a las 19.30 horas en el Teatro Principal.

Las corales participantes son la Coral Llove, del Conservatorio de Sant Cugat del Vallés en Barcelona; Evoá Ensemble Vocal, de Alcalá de Henares de Madrid; la Coral Arane Loinatz Abetsvatsa, de Beasaín; el Coro Ángel Barja de la Universidad de León, y el Coro Nox de Madrid. La Coral Invitada como en otras ocasiones en este caso será el coro de la Universidad de Burgos, Ars Cantus.

El repertorio que tienen que trasladar son tres obras con un máximo de 15 minutos, una obligada que es el romance de Rosa Fresca, una de compositor letrista de Castilla y León y una libre con un acompañamiento máximo de dos instrumentos en una obra de su elección.

Los premios que hay para esta edición, el primer premio es un busto de Antonio José más una dotación de 3.000 euros, el segundo es un diploma más una dotación de 2.000 euros y el tercero es un diploma más una dotación de 1.000 euros y luego hay un premio del público que también tiene su importancia que tiene un premio de 300 euros más un diploma acreditativo y el gran premio representar al concurso en las actividades del ámbito nacional

El área de cultura del Ayuntamiento de Burgos ha recibido 13 solicitudes de grupos de diversos puntos de España, y al final han sido los seleccionados. Por la calidad del programa, por trayectoria y por los audios y vídeos recibidos de actuaciones de estas agrupaciones corales.

El director artístico del Concurso Nacional de Corales Antonio José, Juan Gabriel Martínez Martín.

