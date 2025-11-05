El Diálogo Social movilizará 45 millones para políticas de empleo, cohesión e igualdad entre 2025 y 2027 Destacan la importancia de la Formación Profesional y su conexión directa con las necesidades del tejido industrial

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y los representantes de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Ignacio San Millán; la secretaria general de Unión General de Trabajadores (UGT), Sara Gil; y la directora provisional de CCOO Carmen Álvarez, han suscrito este miércoles la firma del Acuerdo de la Mesa del Diálogo Social.

Un acuerdo que estará vigente entre los años 2025 y 2027 y que va a movilizar 45 millones de euros destinados a «políticas de empleo, cohesión social, sostenibilidad e igualdad», como ha asegurado Ayala. La alcaldesa precisamente ha destacado que Burgos es pionera en Castilla y León en este tipo de acuerdos que después se ha extendido a otras administraciones públicas. Para Ayala refleja el consenso y la voluntad compartida de seguir impulsando el progreso de Burgos.

La regidora no ha dudado en subrayar que Burgos es una ciudad próspera, gracias al entendimiento entre trabajadores y empresarios. El primer pilar, el empleo, concentra buena parte de los esfuerzos y recursos del pacto. De esta manera, el pacto de empleo, dotado con 2,5 millones de euros, continuará ofreciendo «oportunidades tanto a jóvenes como a personas mayores de 55 años».

La alcaldesa ha insistido en la importancia de la «formación como garantía de empleo de calidad», y ha destacado especialmente el papel de la Formación Profesional (FP) y su conexión directa con las necesidades del tejido industrial burgalés. En este sentido, Ayala ha señalado que «sin información no existirán buenos empleos ni buenos salarios».

El acuerdo contempla también el refuerzo de la estrategia 'Burgos Industrial 2024-2030', con el compromiso de seguir mejorando los polígonos y las infraestructuras empresariales. El segundo eje se centra en la sostenibilidad, con una visión «en positivo». En este marco, se elaborará el plan de acción de economía circular de Burgos, que incluirá indicadores de seguimiento y medidas concretas en ámbitos como el «compostaje, la recogida selectiva y la educación ambiental en los colegios».

La ciudad, ha recordado la alcaldesa, ya se ha convertido en un «referente de innovación energética» gracias al desarrollo de comunidades energéticas. El tercer pilar del acuerdo aborda la cohesión social y el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones ciudadanas. El Ayuntamiento apuesta por promover especialmente el «alquiler asequible, en colaboración con el sector privado, como vía más ágil y sostenible».

En este sentido, la regidora ha recordado que están en marcha o en fase de desarrollo, más de 250 viviendas en diferentes zonas de la ciudad, muchas de ellas destinadas a jóvenes.

Por su parte el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Nacho San Millán, ha subrayado que el mundo de la empresa quiere «tranquilidad» y ha valorado la sintonía alcanzada con las organizaciones sindicales y la administración. Ha subrayado que los cuatro puntos que recoge este acuerdo son «los mismos en los que estamos trabajando los empresarios», ha reconocido.

Entre los asuntos que más preocupan al sector, señaló «la falta de vivienda asequible, y ha avanzado que desde la patronal se plantearán propuestas en materia de alquiler para facilitar la atracción de trabajadores. «Queremos evitar la fuga de talento y atraer a más profesionales a Burgos», apuntó.

Por parte sindical, los representantes coincidieron en la relevancia de mantener un diálogo social activo y efectivo. La portavoz de UGT, Sara Gil, ha agradecido la implicación de todas las partes y destacó que «este acuerdo busca fomentar las oportunidades tanto de las empresas como de los trabajadores, garantizando su desarrollo personal y laboral».

Desde CCOO, su representante, Carmen Álvarez, destacó la importancia de haber alcanzado un acuerdo en un contexto económico complejo y ha apuntado la necesidad de movilizar las entre «7.000 y 8.000 viviendas vacías» existentes en la ciudad, además de promover nuevas construcciones, para facilitar el acceso a alquileres asequibles, especialmente para jóvenes. También, la puesta en marcha de una estrategia local de economía circular, que permita «generar impacto económico, eficiencia energética y sostenibilidad, así como la mejora de los polígonos industriales y la movilidad vinculada a ellos.