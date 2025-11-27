El edificio de las piscinas de El Plantío estará listo en verano de 2027 Los trámites y los plazos hacen imposible que las obras se desarrollen antes del verano de 2026, por lo que hasta el año electoral no será posible usar el edificio recreativo de Burgos

Julio César Rico Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:55

Aún quedan muchos meses por delante, pero el edificio central de las piscinas de verano de El Plantío será realidad en algo más de un año. No estará listo para la temporada 2026, pero si se cumplen los plazos previstos, en 2027, los bañistas burgaleses podrán disfrutar del recinto en toda su extensión.

La concejala del área de Deportes, Carolina Álvarez, ha detallado que la Junta de Gobierno de este jueves ha aprobado el pliego para contratar las obras del edificio central de las piscinas de El Plantío, con un presupuesto base de licitación de 1.618.000 euros. Se trata de un «paso más» para que puedan comenzar los trabajos, que afectarán a: aseos, botiquín, cafetería, zonas técnicas y parte del perímetro del complejo.

Es una obra que el equipo de Gobierno se planteó como una de las importantes a realizar en este mandato y llegará sobre bocina, dado que en mayo de 2027 habrá cita electoral para renovar las entidades locales.

Álvarez también ha apuntado que se van a asegurar «los servicios de mantenimiento, limpieza, control de accesos y consultoría» tanto de las piscinas de El Plantío como de los polideportivos Javier Gómez y Mariano Gaspar, actualmente externalizados. Sin embargo, la lentitud administrativa dejó desactualizadas las tablas de subrogación del personal, por lo que ha sido necesaria una aprobación puntual para llevarlo a cabo.

La Junta de Gobierno también ha visado el pliego de condiciones para sacar a licitación la renovación de la cubierta del polideportivo de San Amaro, un proyecto con una base de licitación de 303.000 euros que pasará ahora a su publicación en la Plataforma de Contratación.

En el área de escuelas deportivas municipales, la portavoz ha explicado que cuatro lotes –fútbol, valor humano, deportes adaptados y salvamento y socorrismo– han quedado desiertos; el Ayuntamiento optará por un procedimiento negociado sin publicidad para garantizar la continuidad de estas actividades.

Cámping

Por lo que se refiere a la instalación del Cámping de Fuentes Blancas, uno de los mejores del Estado, el Ayuntamiento de Burgos va a proceder a realizar un estudio de viabilidad económica previo a su licitación, cuyo contrato actual expira en marzo de 2026 tras la prórroga derivada de la pandemia.

A diferencia del contrato inicial de veinte años firmado en 2005, la nueva propuesta contempla un máximo de cuatro años (dos más dos prorrogables) y la incorporación de un canon —cuyo importe aún no está determinado—, dado que ya no se requieren grandes inversiones como ocurrió entonces.

