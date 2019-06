¿Quién es quién en el nuevo Ayuntamiento de Burgos? (VI) Garabito: «Espero ayudar a crear una ciudad más sostenible» Daniel Garabito / Aythami Pérez Nuevos concejales en el Ayuntamiento de Burgos El concejal socialista querría vivir en una ciudad en la que «desplazarse en coche fuera la excepción y no la norma» CÉSAR CEINOS Burgos Lunes, 17 junio 2019, 14:26

Daniel Garabito es uno de los nuevos concejales del PSOE que juró o prometió el cargo el pasado sábado. Es arquitecto por la Universidad de Navarra y doctor cum laude por la Universidad de Burgos. Tiene 42 años y un hijo y cuenta con más de 15 de experiencia laboral. Actualmente trabaja en su propio estudio de arquitectura.

- ¿Desde cuándo milita en política?

- No recuerdo el año exacto, pero milito en el PSOE desde los tiempos más duros de la crisis económica. Me sentía muy descontento con la situación del país y decidí afiliarme a un partido político para poder aportar mi granito de arena.

- ¿Por qué ha decidido entrar en la política municipal?

- Porque tengo vocación de servicio público. No sé quedarme de brazos cruzados, creo en el proyecto que propone mi partido y quiero trabajar activamente para mejorar la ciudad en la que vivimos.

- ¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

- Sobre todo, espero ayudar a crear una ciudad más sostenible. Que Burgos se transforme en una ciudad de referencia en políticas innovadoras contra el cambio climático.

- ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

- A pie, en coche, y en autobús urbano, por ese orden.

- ¿Cómo querría desplazarse por la ciudad?

- Me gustaría vivir en una ciudad en la que desplazarse en coche fuera la excepción y no la norma.

«Soy un lector voraz, enlazo un libro con otro, y soy un cinéfilo empedernido»

- ¿A qué dedica el tiempo libre?

- He estudiado música durante muchos años, así que me encanta reservarme ratos para tocar, solo o con amigos. Soy un lector voraz, enlazo un libro con otro, y soy un cinéfilo empedernido. También hago deporte para despejar la cabeza, llevo toda la vida jugando al baloncesto. Y por supuesto, a disfrutar con mi gente.

- ¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

- La plaza del Rey San Fernando.

- ¿En qué barrio de Burgos reside?

- En el centro de Burgos.

- ¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

- La morcilla, frita hasta quedar bien churruscada y con pimientos rojos de acompañamiento.

- ¿Sabe por qué se celebra el Curpillos?

- Para conmemorar la batalla de las Navas de Tolosa.

- ¿En el futuro se ve como alcalde?

- No, no me veo. Me encanta mi profesión de arquitecto y no me imagino renunciando a ella por completo. Ser alcalde requiere una dedicación de 24 horas al día.