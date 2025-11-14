La jira del Curpillos se queda en La Quinta en 2026 El Ayuntamiento ha decidido que sea así atendiendo al requerimiento de la Federación de Peñas y Patrimonio Nacional, por cautela para que arraiguen las nuevas plantaciones de El Parral. En 2027 se tomará la decisión definitiva

La jira del Curpillos se celebrará en La Quinta en 2026, tal y como ha decidido la Comisión de Cultura, Turismo y Festejos, celebrada este viernes. El concejal Carlos Niño ha expresado que la decisión de hacer el año que viene la fiesta en La Quinta no es más que una «necesidad» comunicada por Patrimonio Nacional y una carta de la Federación de Peñas que «ha pedido una prórroga».

La decisión la ha tomado «el Ayuntamiento de Burgos», con los votos del PP y Vox y la abstención del PSOE. En esta decisión ha influido la emisión de informes que ven con mejores opciones La Quinta que El Parral, y las declaraciones de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, que aconsejaban «cautela en el primer año para que las plantaciones arraigaran».

Niño ha añadido que Patrimonio ya trasladó en la Comisión Técnica de Seguimiento de Medio Ambiente la conveniencia «de dejar un año» de descanso al Parral. Subrayó que es «importante que este año El Parral no se celebre allí» para permitir que la vegetación se establezca. Destacó que la obra es de calidad y que se apreciará «realmente lo bien que está» con el crecimiento de la vegetación. Considera prioritario un cuidado inicial exhaustivo. En el debate sobre la ubicación de la jira del Curpillos, Niño insistió en que «esto no es un punto de decidir si es ir al Parral o ir a La Quinta», sino «una prórroga».

El Ejecutivo municipal ha defendido que la prioridad es garantizar el mantenimiento adecuado del espacio de El Parral. En la comisión de seguimiento, Patrimonio Nacional daba «toda la libertad para elegir la celebración o no», siempre que se respetaran los cuidados del entorno. No obstante, también trasladó la necesidad de dar tiempo a que la obra verde se consolidara. El Ayuntamiento recalca que se trata de «una cuestión técnica y no de una disputa política».

Por lo que respecta a los informes requeridos por el PSOE, «se harán» de cara a la decisión final, ha apuntado Niño, quien ha reiterado que lo aprobado es «estrictamente una prórroga». Los informes que serán necesarios son los de «Medio Ambiente, Patrimonio, Policía y Bomberos», ha indicado.

El Ayuntamiento de Burgos lo deja todo para 2027, año electoral, por lo que el Consistorio quiere tomar una postura «compartida o consensuada», y que la determinación, en año y medio, deberá basarse «en informes» y en que sea la «mejor solución».

Por lo que se refiere a la encuesta realizada hace dos semanas, «ha servido para conocer la sensación o opinión ciudadana», pero no determina la ubicación final. Las deliberaciones continuarán durante los próximos meses. El objetivo es avanzar con rigor y consenso. El Ejecutivo local mantiene que no hay una resolución cerrada. Cuestionado por si se ha planteado cambiar el concepto de la jira para facilitar un eventual regreso al Parral, el concejal ha indicado que se está estudiando. Señaló que no se hará nada sin las peñas, «sin su conocimiento» y siempre «reuniéndonos con ellos».