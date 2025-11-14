BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Curpillos de 2025 en La Quinta. RRH

La jira del Curpillos se queda en La Quinta en 2026

El Ayuntamiento ha decidido que sea así atendiendo al requerimiento de la Federación de Peñas y Patrimonio Nacional, por cautela para que arraiguen las nuevas plantaciones de El Parral. En 2027 se tomará la decisión definitiva

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

La jira del Curpillos se celebrará en La Quinta en 2026, tal y como ha decidido la Comisión de Cultura, Turismo y Festejos, celebrada este viernes. El concejal Carlos Niño ha expresado que la decisión de hacer el año que viene la fiesta en La Quinta no es más que una «necesidad» comunicada por Patrimonio Nacional y una carta de la Federación de Peñas que «ha pedido una prórroga».

La decisión la ha tomado «el Ayuntamiento de Burgos», con los votos del PP y Vox y la abstención del PSOE. En esta decisión ha influido la emisión de informes que ven con mejores opciones La Quinta que El Parral, y las declaraciones de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, que aconsejaban «cautela en el primer año para que las plantaciones arraigaran».

Noticias relacionadas

La jira del Curpillos regresará a El Parral

La jira del Curpillos regresará a El Parral

El Ayuntamiento de Burgos valida los resultados de la consulta sobre la Jira del Curpillos y estudiará medidas

El Ayuntamiento de Burgos valida los resultados de la consulta sobre la Jira del Curpillos y estudiará medidas

Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral

Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral

Niño ha añadido que Patrimonio ya trasladó en la Comisión Técnica de Seguimiento de Medio Ambiente la conveniencia «de dejar un año» de descanso al Parral. Subrayó que es «importante que este año El Parral no se celebre allí» para permitir que la vegetación se establezca. Destacó que la obra es de calidad y que se apreciará «realmente lo bien que está» con el crecimiento de la vegetación. Considera prioritario un cuidado inicial exhaustivo. En el debate sobre la ubicación de la jira del Curpillos, Niño insistió en que «esto no es un punto de decidir si es ir al Parral o ir a La Quinta», sino «una prórroga».

El Ejecutivo municipal ha defendido que la prioridad es garantizar el mantenimiento adecuado del espacio de El Parral. En la comisión de seguimiento, Patrimonio Nacional daba «toda la libertad para elegir la celebración o no», siempre que se respetaran los cuidados del entorno. No obstante, también trasladó la necesidad de dar tiempo a que la obra verde se consolidara. El Ayuntamiento recalca que se trata de «una cuestión técnica y no de una disputa política».

Por lo que respecta a los informes requeridos por el PSOE, «se harán» de cara a la decisión final, ha apuntado Niño, quien ha reiterado que lo aprobado es «estrictamente una prórroga». Los informes que serán necesarios son los de «Medio Ambiente, Patrimonio, Policía y Bomberos», ha indicado.

El Ayuntamiento de Burgos lo deja todo para 2027, año electoral, por lo que el Consistorio quiere tomar una postura «compartida o consensuada», y que la determinación, en año y medio, deberá basarse «en informes» y en que sea la «mejor solución».

Por lo que se refiere a la encuesta realizada hace dos semanas, «ha servido para conocer la sensación o opinión ciudadana», pero no determina la ubicación final. Las deliberaciones continuarán durante los próximos meses. El objetivo es avanzar con rigor y consenso. El Ejecutivo local mantiene que no hay una resolución cerrada. Cuestionado por si se ha planteado cambiar el concepto de la jira para facilitar un eventual regreso al Parral, el concejal ha indicado que se está estudiando. Señaló que no se hará nada sin las peñas, «sin su conocimiento» y siempre «reuniéndonos con ellos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado el cadáver de un hombre en el río Ebro en el casco urbano de Miranda
  2. 2 El tercer atropello del día en Burgos deja herido a un varón en silla de ruedas
  3. 3 Los dos mercados efímeros que se organizan en casas del centro de Burgos este fin de semana
  4. 4 El singular inmueble y joya patrimonial de la provincia de Burgos que sale a la venta
  5. 5 Burgos, en alerta por fuertes lluvias y viento hasta el domingo por la borrasca Claudia
  6. 6 Heridas dos personas en dos atropellos durante la mañana en Burgos
  7. 7 Un varón de 51 años herido tras una colisión en la AP-1, en Burgos
  8. 8 La nueva tienda de ultramarinos que abre en el centro de Burgos
  9. 9 Investigan a un segundo implicado en la paliza mortal de Villatoro como presunto agresor de Vito Javier Moreno
  10. 10 16,6 kilómetros de la A-12 en Burgos avanzan con 2,8 millones para un contrato de actualización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La jira del Curpillos se queda en La Quinta en 2026

La jira del Curpillos se queda en La Quinta en 2026