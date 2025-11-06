El Ayuntamiento de Burgos valida los resultados de la consulta sobre la Jira del Curpillos y estudiará medidas La amplia diferencia en favor de El Parral supone la vuelta de esta fiesta más allá de 2026 a este recinto

Julio César Rico Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Burgos ha dado por válidos los resultados de la consulta ciudadana celebrada esta semana pasada para decidir la ubicación de la Jira del Curpillos. Los resultados «son contundentes» y avalan la presencia de este acontecimiento popular en el parque del Parral.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha informado de que se registrado un total de 31.300 votos, telemáticos de los que 13.105 se emitieron a favor de la celebración de la fiesta en el paseo de la quinta y 18.197 optaron por la clásica cita en el recinto de El Parral, propiedad de patrimonio nacional.

Por lo que respecta a la consulta realizada en las urnas ubicadas en la sede de la Hermandad de Peñas, se contabilizaron 469 votos presenciales, de los cuales 379 correspondieron a la opción de la Quinta, mientras que 85 optaron por la cita del Parral; el resto fueron nulos o en blanco.

El equipo de Gobierno considera que estos datos permiten tener «una imagen clara» de la opinión de la ciudadanía respecto al emplazamiento de esta tradicional cita burgalesa. No obstante, desde el Ayuntamiento de Burgos se estima que hay que tomar algunas medidas y tener en cuenta también lo que la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, apuntó la semana pasada en la inauguración.

El ente estatal no se opone a que se celebre la fiesta en este lugar, pero sí que ha advertido de la importante reforma que ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros. Además, la presidenta de la entidad apuntaba que se ha realizado una serie de plantaciones de árboles y arbustos, que aún necesitan un cuidado especial.

Sentencia de ZBE

Por otro lado, el Ayuntamiento de Burgos ha informado de que el Juzgado ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el PSOE contra la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), imponiendo a la formación socialista el pago de 1.500 euros en costas.

El recurso cuestionaba la reducción del ámbito inicialmente previsto por el PSOE y alegaba un perjuicio derivado de la modificación. La sentencia, sin embargo, da la razón al Consistorio al considerar que la ordenanza se ajusta a derecho, y que las discrepancias obedecen a una cuestión de carácter político, dado que el resto de los requisitos legales se cumplen.