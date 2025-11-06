Luz verde a la reforma de la cubierta del polideportivo de Lavaderos para acabar con las goteras El Ayuntamiento de Burgos aprueba un proyecto por valor de 386.462 euros. También se han aprobado los pliegos para el mantenimiento de las piscinas y de los polideportivos de El Plantío, Javier Gómez y Mariano Gaspar

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves el proyecto de rehabilitación de la cubierta del polideportivo de Lavaderos, una actuación que contará con un presupuesto de 386.462 euros y que permitirá poner fin a las filtraciones de agua presentes desde hace años en la instalación. La intervención contempla la sustitución de la actual cubierta plana por una inclinada.

En la misma sesión se han aprobado los pliegos para la gestión y mantenimiento de las piscinas municipales y de los polideportivos de El Plantío, Javier Gómez y Mariano Gaspar, así como la modificación del contrato de limpieza y recogida de residuos. Este cambio permitirá ampliar el sistema de recogida puerta a puerta a comercios y establecimientos de hostelería, con una inversión adicional de 4,4 millones de euros para los siete años que restan de contrato.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha explicado que esta ampliación «refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la mejora del servicio».

En la misma sesión se ha verificado la última certificación de las obras de remodelación de la fase cinco de la avenida Alcalde Martín Cobos, recientemente inaugurada.

Sanciones y subvenciones

Durante la sesión también se han impuesto sanciones a las empresas Olprim Ingeniería y Servicios y a la UTE Parques y Jardines de Burgos por retrasos e incumplimientos leves en contratos municipales.

En el apartado de barrios, la Junta ha acordado ampliar el plazo para justificar las subvenciones de las fiestas de 2025 y ha autorizado la solicitud del 75% de la aportación municipal a ProBurgos, por un importe de 1,2 millones de euros, para la gestión del Fórum Evolución.

En materia social, se han aprobado los pliegos del Programa de Autonomía Familiar, dotado con 292.141 euros anuales y una vigencia inicial de dos años, prorrogable por otros dos. Este programa, cofinanciado con la Junta de Castilla y León, tiene como objetivo atender a personas en situación de dependencia, discapacidad o riesgo de exclusión.

