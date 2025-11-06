BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Regresan los Bailes de Tarde a Burgos

Este viernes, 7 de noviembre, se realizará una nueva cita en el Teatro Principal

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Los Bailes de Tarde regresan a Burgos. El Ayuntamiento ha organizado una nueva cita para el viernes, 7 de noviembre.

En esta ocasión, el baile de tarde se realizará en interior. Concretamente, el lugar escogido será el Salón Rojo del Teatro Principal, que en anteriores ediciones ya ha acogido esta cita musical.

El baile de tarde de este viernes será a las 19:00 horas. Sin embargo, para poder asistir será necesario retirar previamente una invitación en las taquillas del Teatro Principal de Burgos.

El Ayuntamiento no ha especificado qué grupo o banda actuará en esta cita musical, que es gratuita hasta completar aforo.

