Regresan los Bailes de Tarde a Burgos Este viernes, 7 de noviembre, se realizará una nueva cita en el Teatro Principal

Bailes de Tarde en el Salón Rojo del Teatro Principal.

Sara Sendino Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Los Bailes de Tarde regresan a Burgos. El Ayuntamiento ha organizado una nueva cita para el viernes, 7 de noviembre.

En esta ocasión, el baile de tarde se realizará en interior. Concretamente, el lugar escogido será el Salón Rojo del Teatro Principal, que en anteriores ediciones ya ha acogido esta cita musical.

El baile de tarde de este viernes será a las 19:00 horas. Sin embargo, para poder asistir será necesario retirar previamente una invitación en las taquillas del Teatro Principal de Burgos.

El Ayuntamiento no ha especificado qué grupo o banda actuará en esta cita musical, que es gratuita hasta completar aforo.

Temas

Bailes