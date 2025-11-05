La mujer de Burgos que irrumpió en 'La Revuelta' disfrazada de Trancas y terminó dando una clase de partos Piluca, enfermera de neonatología recién jubilada, sorprendió a David Broncano al explicar en directo cómo cortar el cordón umbilical con un simulador, humor y 38 años de experiencia

Lo que comenzó como una intervención divertida durante La Revuelta, por el disfraz de la hormiga Trancas, se convirtió en una inesperada lección sanitaria en directo.

La protagonista fue Piluca, una burgalesa recién jubilada tras toda una vida como enfermera de neonatología, que sorprendió al público y a los colaboradores con un inédito simulacro de parto.

El progrma de La Revuelta, presentado por David Broncano y emitido en La 1 de RTVE desde septiembre de 2024, es un talk-show que mezcla humor, entrevistas y secciones variadas para ofrecer un entretenimiento desenfadado en horario nocturno.

¿Quién es Piluca de Burgos?

Presentada entre bromas por su disfraz, Piluca dejó pronto claro que no era una espectadora cualquiera. Con más de 38 años de experiencia cortando cordones umbilicales, quiso aprovechar su presencia para ofrecer algo, como dijo la burgalesa, «de servicio público», explicar cómo actuar ante un parto de urgencia.

Para ello, llevaba consigo un peculiar material, un muñeco de un bebé, una placenta simulada y utensilios médicos, entre ellos pinzas de plástico «caducadas en octubre de 2025«. Incluso propuso enseñar cómo cortar un cordón umbilical si no se cuenta con material sanitario, usando por ejemplo un cordón de zapato.

Todo esto sorprendió al presentador y humorista David Broncano quién no perdía la atención en ningún momento, tanto que la subió al escenario para observar todo desde cerca.

Un simulacro en directo

Con humor y calma pedagógica, Piluca narró el proceso:

1 Nacimiento- El bebé sale por vía vaginal o cesárea y se coloca inmediatamente sobre la madre, piel con piel. 2 Latido del cordón- Se espera a que deje de latir antes de pinzarlo, uno de los detalle que dejó asombrados a los presentes. 3 Pinzado y corte- Se colocan dos pinzas cercanas y se corta entre ellas, aunque también este paso, «en una emergencia», dijo, «se puede improvisar». 4 Acompañamiento inicial- El bebé permanece sobre su madre, abrigado con una gasa o toalla y con un gorrito para conservar el calor.

La escena, casi caótica por los nervios y el humor del plató, derivó en un momento extraordinariamente pedagógico que mantuvo al público entre la risa y la fascinación.

Una burgalesa en La Revuelta que encantó

A pesar de las bromas sobre su nombre, Piluca, su aplomo y cercanía la convirtieron en la revelación del momento. Los colaboradores se movieron entre la incredulidad y la admiración, reconociendo que había entrado «como Trancas» y salido «como una eminencia en partos».

La intervención concluyó con un toque muy burgalés. Al abandonar el escenario, Piluca reparó en dos morcillas de Burgos colocadas en el sofá, además eran de «su pueblo». Broncano insistió en que se las llevara; ella, al principio, se negó alegando que ya tenía en casa, pero ante la insistencia del presentador acabó aceptándolas entre risas.