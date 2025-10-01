BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Xuso Jones llega con su programa 'Lo sabe, no lo sabe' a Burgos

El popular concurso de Cuatro recorre la ciudad buscando participantes dispuestos a apostar en sus divertidas preguntas de cultura general

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:19

El programa televisivo más popular de las tardes, Lo sabe, no lo sabe, presentado por Xuso Jones, ha llegado a Burgos. El cómico y creador de contenido murciano ha recorrido las calles del centro de la capital en busca de burgaleses dispuestos a participar en este concurso, que se emite de lunes a viernes en Cuatro.

La dinámica es sencilla pero original: los concursantes, elegidos al azar entre los transeúntes, no responden directamente a las preguntas de cultura general, sino que deben escoger a otra persona para que lo haga, apostando si creen que conocerá o no la respuesta.

Cada acierto suma 200 euros y, a lo largo de cuatro preguntas, la cuantía va aumentando. En caso de error, el participante cuenta con una llamada de emergencia a un familiar, amigo o conocido. En la última pregunta, puede plantarse con lo acumulado o arriesgarse a duplicar su premio, incluso hasta por 50 veces más.

Tras más de una década fuera de la parrilla, y tras más de un año en antena se ha convertido en un éxito de audiencia. El 17 de julio de 2024 se anunció oficialmente su regreso a Cuatro, con Xuso Jones al frente. El reestreno tuvo lugar el domingo 25 de agosto en prime time, a las 21:30, y desde el día siguiente pasó a emitirse cada tarde, de lunes a viernes. El horario ha ido cambiado, y actualmente el concurso comienza a las 18:30 horas.

'Lo sabe, no lo sabe' en Aranda de Duero

Además, este lunes 29 de septiembre, Xuso Jones y el equipo del programa también estuvieron en Aranda, llevando la emoción y el humor de Lo sabe, no lo sabe a las calles del municipio.

La localidad ribereña, conocida por su vino de la Denominación de Origen Ribera del Duero y su animada vida en el centro, se convirtió durante unas horas en un improvisado plató al aire libre. Entre terrazas llenas y paseos por la plaza Mayor, el equipo del programa fue parando a transeúntes que no dudaron en poner a prueba su intuición y sus conocimientos de cultura general.

