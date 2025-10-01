Xuso Jones llega con su programa 'Lo sabe, no lo sabe' a Burgos El popular concurso de Cuatro recorre la ciudad buscando participantes dispuestos a apostar en sus divertidas preguntas de cultura general

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:19 Comenta Compartir

El programa televisivo más popular de las tardes, Lo sabe, no lo sabe, presentado por Xuso Jones, ha llegado a Burgos. El cómico y creador de contenido murciano ha recorrido las calles del centro de la capital en busca de burgaleses dispuestos a participar en este concurso, que se emite de lunes a viernes en Cuatro.

La dinámica es sencilla pero original: los concursantes, elegidos al azar entre los transeúntes, no responden directamente a las preguntas de cultura general, sino que deben escoger a otra persona para que lo haga, apostando si creen que conocerá o no la respuesta.

Cada acierto suma 200 euros y, a lo largo de cuatro preguntas, la cuantía va aumentando. En caso de error, el participante cuenta con una llamada de emergencia a un familiar, amigo o conocido. En la última pregunta, puede plantarse con lo acumulado o arriesgarse a duplicar su premio, incluso hasta por 50 veces más.

Ampliar El programa de Xuso Jones, 'Lo sabe, no lo sabe' en Burgos GDH

Tras más de una década fuera de la parrilla, y tras más de un año en antena se ha convertido en un éxito de audiencia. El 17 de julio de 2024 se anunció oficialmente su regreso a Cuatro, con Xuso Jones al frente. El reestreno tuvo lugar el domingo 25 de agosto en prime time, a las 21:30, y desde el día siguiente pasó a emitirse cada tarde, de lunes a viernes. El horario ha ido cambiado, y actualmente el concurso comienza a las 18:30 horas.

'Lo sabe, no lo sabe' en Aranda de Duero

Además, este lunes 29 de septiembre, Xuso Jones y el equipo del programa también estuvieron en Aranda, llevando la emoción y el humor de Lo sabe, no lo sabe a las calles del municipio.

El programa de Xuso Jones, 'Lo sabe, no lo sabe' en Aranda de Duero BC

La localidad ribereña, conocida por su vino de la Denominación de Origen Ribera del Duero y su animada vida en el centro, se convirtió durante unas horas en un improvisado plató al aire libre. Entre terrazas llenas y paseos por la plaza Mayor, el equipo del programa fue parando a transeúntes que no dudaron en poner a prueba su intuición y sus conocimientos de cultura general.