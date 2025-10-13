De Marvel a Los Simpson hasta un programa de la BBC: las referencias a Burgos en la cultura popular La morcilla, la catedral o Aranda de Duero son los recursos más comunes para referirse a la provincia

Imagen del plató de QI (Quite Interesting), de la BBC, hablando de la fiesta de El Colacho celebrada en Castrillo de Murcia

Adrián Miguel Ruiz Burgos Lunes, 13 de octubre 2025, 09:27 | Actualizado 10:22h. Comenta Compartir

El último guiño a Burgos que hemos conocido ha sido el de una cadena de comida rápida que ha sacado una pizza en honor a la provincia. Pero, más allá de esta promoción, a lo largo de los años se han hecho numerosas menciones y homenajes a Burgos y su patrimonio.

Y es que, además de atraer a numerosos cineastas para filmar algunas de sus producciones en la provincia, hay quien aprovecha la oportunidad de mencionarla directamente en sus guiones o que la hacen un lugar accesible para otros.

Esta pieza no trata de espacios en los que, por contexto, Burgos debería mencionarse o utilizarse casi de forma obligada, como puede ser el caso de la mítica película de 'El Cid' de Charlton Heston y Sofía Loren. Estas referencias entran dentro de populares producciones sin que sea algo trascendental dentro de la trama de las mismas: son guiños que señalan el pasado, el presente y puede que el futuro de la provincia también.

Burgos en 'Los Simpson'

La superproducción más famosa en la que sale mencionada Burgos es una de las míticas series del dibujante estadounidense Matt Groening. Estamos hablando de 'Los Simpson', protagonizada por Homer, su familia y el resto de personajes de característico color amarillo.

Durante el tercer capítulo de la quinta temporada, Bart, el hijo de Homer, está viendo un anuncio en la televisión en el que venden un refresco con sabor a morcilla de Burgos. Esto, sin embargo, es un cambio realizado por los actores de doblaje de habla hispana, no algo original escrito por Groening. En la versión inglesa, el anuncio habla sobre una salsa.

Algo similar ocurre con el doblaje latino. Este cambia el nombre de uno de los personajes secundarios de la ciudad de Springfield que en España conocemos como Birch Barlow a Tino Burgos, aunque no guarda ninguna relación con la provincia.

Aranda de Duero en 'Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D.'

Escena de la serie 'Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D.'. ABC

Por el momento, los vecinos de Aranda de Duero no han visto sobrevolar ninguna nave futurista por encima de su localidad. Tampoco es una zona en la que haya tanto accidente geográfico como se puede ver en la imagen.

El caso es que la producción de ABC consideró oportuno utilizar el nombre de localidad burgalesa para una de las localizaciones ficticias dentro de la serie 'Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D.'. Durante una misión en España, viajan hasta la capital de la comarca de la Ribera del Duero para cumplir con una misión en el país. Este episodio pertenece a la segunda de las siete temporadas que componen la serie creada en 2013.

La fiesta del Colacho en la BBC y en YouTube

Stephen Fry, presentador de la BBC y actor en películas como V de Vendetta, dejó atónitos a los cómicos que le acompañaban en el plató de QI (Quite Interesting) cuando les presentó una imagen de la fiesta del ''Colacho. Esta celebración tradicional se lleva a cabo desde hace cinco siglos en la octava del Corpus Christi en el municipio de Castrillo de Murcia.

En la misma escena también se hace mención a la Catedral de Burgos, reconociendo su belleza. Todo esto forma parte del episodio número once de la décima temporada llamado «Jumpers», «Saltadores» en español. Este programa se ha extendido hasta los 22 cursos que lo componen y aún se sigue emitiendo en la actualidad.

Otra producción en la que aparece esta fiesta es en la plataforma de videos YouTube. Luisito Comunica, un creador de contenido que cuenta con más de 45 millones de subscriptores en su canal dedicado a viajes y curiosidades, viajó hasta esta pequeña localidad burgalesa. Allí grabó un cortometraje en el que cuenta de primera mano la historia de la celebración. Esta producción suma cuatro millones de visitas en la plataforma, una cifra equivalente a 26.627 Castrillos de Murcia, o de alrededor a 10 provincias de Burgos.

Luisito Comunica grabando en Castrillo de Murcia. Eduardo Escudero

Burgos y Aranda en 'Sabrina: cosas de brujas'

Quizá hayas crecido viendo en la televisión a Sabrina a lo largo de sus aventuras intentando controlar sus poderes mágicos. Durante esta serie, que se emitió a finales de los años 90 y principios de los 2000, también existen varias referencias a Burgos repartidas por sus siete temporadas.

Estas menciones se presentan de diferentes formas. En una de ellas, la protagonista afirma ser habitante de Aranda de Duero. Tampoco podían faltar las señas gastronómicas. La morcilla aparece hasta en dos ocasiones en la serie, aunque las dos tienen un tono de ser algo negativo.

En primer lugar, a la protagonista le ofrecen quedarse en un lugar a cambio de comer bocatas de morcilla constantemente, a lo que ella responde el ser de Aranda. La segunda es una amenaza diciendo que van a freír al gato de la familia de la personaje principal de la misma manera que se puede hacer con el plato burgalés.

La otra mención es durante un pequeño debate en una fiesta entre dos de los personajes secundarios, en la que debaten si el queso que se sirve en la misma tiene procedencia manchega o si es de Burgos. Todo esto, una vez más, viene incluido en la serie por iniciativa de los actores de doblaje; no forma parte del guión original de la serie.

Burgos en videojuegos: 'Assassin's Creed', 'Minecraft' y 'Assetto Corsa'

Espacios ambientados en Burgos en 'Assassin's Creed', 'Minecraft' y 'Transport Fever'. BC

Otro mundo en el que se hace referencia a Burgos es el de los videojuegos. Algunos tienen a Burgos como escenario principal dentro de los mismos, como es el caso del 'Assassin´s Creed: Rebellion', un RPG para móvil de la popular franquicia de Ubisoft basado en la época de la Reconquista.

La misión tiene lugar en una fortaleza burgalesa, aunque no se especifica cuál. Se trata de un rescate de uno de los personajes que participan en el juego lanzado en 2018.

También hay otros productos que utilizan el mapa real del mundo como su escenografía, como por ejemplo el 'Euro Truck Simulator 2'. Este juego tiene un contenido descargable en el que puedes recorrer Burgos y el resto de España haciendo las labores de transportista. Aunque se trata de un mapa simplificado: no recoge el paisajismo total ni todas las calles de la provincia.

Por otro lado, algunos jugadores se han tomado la libertad de construir ellos mismos espacios en Burgos. En 'Minecraft', por ejemplo, replicaron varios edificios de la provincia, como la catedral o las iglesias de Villegas o Villamorón, desde el canal de YouTube de Minecrafteáte.

Existen también recreaciones producidas por diferentes usuarios del circuito de Kotarr, situado en la localidad burgalesa de Tubilla del Lago, dentro del simulador de conducción 'Assetto Corsa'. Esto permite al resto de jugadores disfrutar del trazado del circuito desde sus propias casas.

Otro ejemplo de algo similar lo encontramos en el videojuego 'Transport Fever', en el que existe un mod o contenido descargable de la estación del Norte, la antigua estación de trenes de Burgos. Este juego trata de construir tu propia empresa de transportes desde el año 1850, incluyendo diferentes vehículos, como es el caso de los trenes.

Temas

cultura

Televisión