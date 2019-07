Lacalle acusa de «irresponsable» a De la Rosa, que promete «el oro y el moro» sin tener mayoría municipal El portavoz del PP recuerda que al gobierno socialista le «corresponde» elaborar un borrador de presupesutos y que ellos harán una oposición «exigente» pero con alternativas PATRICIA CARRO Burgos Miércoles, 17 julio 2019, 08:13

Más allá de reconocer la iniciativa de Daniel de la Rosa, el Partido Popular no valora el anuncio de los socialistas de comenzar a preparar, tras el verano, el borrador de presupuestos municipales para 2020. «Es lo que les corresponde», ha recordado Javier Lacalle, una labor «complicada» de cuadrar ingresos y gastos y, luego, componer un proyecto presupuestario para el próximo año.

El PP esperará a conocer el borrador y, entonces, realizará las valoraciones que estime oportunas. «Es bueno tener un presupuesto», ha insistido, y por lo tanto también que el PSOE «se ponga manos a la obra», si bien es cierto que Lacalle ha apuntado que el PP ha empezado a trabajar en ejercicio anteriores ya en julio, solicitando las peticiones de propuestas de cada una de las áreas municipales.

El portavoz 'popular' ha reiterado que el PSOE se encontrará con una oposición «exigente», pero con alternativas. No va a ser un no por el no, ha afirmado, pues «la ciudad está por encima de los intereses partidistas», y «siempre vamos a plantear propuestas». Eso sí, Lacalle critica la «irresponsabilidad» de Daniel de la Rosa, que está adquiriendo compromisos sin tener la mayoría de gobierno.

Estos primeros treinta días como alcalde, De la Rosa los ha dedicado a «saludos, besoss y abrazos», ha afirmado el 'popular', a «prometer el oro y el moro», mientras PP, Cs y Vox le han ido tumbando algunas de sus propuestas, comenzando por la estructura de gobierno y continuando por la composición de comisiones y organismos autónomos.

Perdiendo votaciones

Por ejemplo, ayer mismo Javier Lacalle fue elegido vicepresidente de Hacienda y Fomento frente a la propuesta del PSOE, que planteaba la Vicepresidencia para Nuria Barrio. «El PSOE ha perdido la votación», ha recordado Lacalle, quien reconoce que el hecho en sí tiene más valor político, simbólico, que influencia en el funcionamiento ordinario de las comisiones, pues seguirá dirigiéndolas el PSOE.

Es una muestra más de la importancia de contar cn un gobierno estable, en la línea del planteamiento de Cs, pues de lo contrario las propuestas del PSOE pueden no salir adelante, sobre todo si no están consensuadas con la oposición. Algo así le podría pasar con el presupuesto de 2020, si bien el PP es partidario de no avanzar posiciones, de esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

«La iniciativa le corresponde al PSOE como gobierno», insiste, y cuando hayan elaborado un borrador y lo presenten a la oposición, se valorará y se realizarán propuestas al respecto. Mientras, se van constituyendo las comisiones informativas, las gerencias, los consejos de administración y los organismos autónomos, y la mayoría de centroderecha sigue mostrando músculo.