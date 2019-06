Martín asegura que De la Rosa es alcalde por «demérito» y reivindica el derecho a la moción de censura Imagen de Ángel Martín durante su intervención en el pleno / Aythami Pérez El candidato de Vox critica duramente el «bloqueo absoluto», responsable de su plante, y defiende su decisión tomada «en conciencia» PATRICIA CARRO Burgos Sábado, 15 junio 2019, 19:02

En conciencia. Así han votado Ángel Martín y Fernando Martínez-Acitores esta mañana, en el pleno de constitución del Ayuntamiento de Burgos en el que Daniel de la Rosa ha sido investido alcalde de la ciudad. A Martín, como cabeza de lista, le ha tocado la difícil tarea de defender su decisión de no respaldar el pacto PP-Cs, incluso en contra de los dictámenes de la dirección de su partido.

Y lo ha hecho apelando a la 'conciencia', pues asegura que para tomar esta decisión han pensado en Burgos y en los burgaleses, y solo en ellos, sin buscar mayores réditos ni intereses políticos o personales. Martín ha reconocido que son los últimos en incorporarse a la partida política, y además les ha tocado asumir una «responsabilidad importante, dura y difícil», y lo han aceptado.

Sin embargo, el acuerdo con Ciudadanos no ha sido posible, ha insistido Ángel Martín, porque su bloqueo ha sido «absoluto». «Algunos lo han fiado todo a un acuerdo que venía de fuera de Burgos», ha comentando durante su discurso en la toma de posesión, en referencia al pacto suscrito entre PP y Cs para el reparto de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Burgos y Palencia y la Diputación burgalesa.

Martín ha reconocido que no está en contra de que existan pactos nacionales, pero sí considera que antes debe existir un diálogo en al ámbito local, un acuerdo «en Burgos, de Burgos y para Burgos», y en este caso no se ha dado. Ciudadanos llegó en el último momento, con líneas rojas, y luego se ha intentado salvar los muebles con un acuerdo vinculante nacional, pero en Vox Burgos no se ha aceptado.

«La decisión se ha tomado en conciencia, pensando en Burgos», ha insistido, como espera que se haga cuando se trabaje por el futruo del a ciudad, «olvidando imposiciones de fuera». Por ese motivo, Ángel Martín reivindica su derecho a plantear con PP y Cs una nueva negociación par aun acuerdo futuro que permita garantizar la estabilidad en el Ayuntamiento de Burgos, pero sin el PSOE.

Martín ha asegurado que Daniel de la Rosa es alcalde de Burgos «no por méritos propios, sino por deméritos» de los partidos que tenían la obligación de cerrar un acuerdo «democrático» para conformar un gobierno de centroderecha alterantivo. La actitud de Cs lo ha impedido y, por el momento, De la Rosa será alcalde y se encontrará con Vox de frente, en una «oposición real», confiando en que se les trate con el mismo respeto que al resto de corporativos.