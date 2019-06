Lacalle: «Me quedo con lo que acabamos de vivir Imagen de Lacalle tras la investidura de De la Rosa / Aythami Pérez El candidato del PP no entra a valorar ni la posibilidad de una moción de censura contra Daniel de la Rosa ni su futuro político fuera del Ayuntamiento de Burgos BURGOS CONECTA Burgos Sábado, 15 junio 2019, 20:05

El candidato del Partido Popular y exalcalde de Burgos, Javier Lacalle, no ha querido pronunciarse sobre la moción de censura anunciada por su partido tras la elección de Daniel de la Rosa como regidor de la ciudad. «Yo hoy con lo que me quedo es con lo que acabamos de vivir«, ha afirmado, también cuando se le ha preguntado por su futuro político y si continuará en el Ayuntamiento como concejal.

Lacalle, que ha cedido a Carolina Blasco el turno de palabra en el pleno al haber sido la portavoz en los últimos años, ha tenido palabras de felicitación para De la Rosa, al que se ha acercado tras la investidura. Eso sí, el exalcalde recordó que el PSOE no cuenta con mayoría absoluta, y gobernará como mayoría simple, como ha hecho estos cuatro últimos años el PP, y el apoyo de Podemos.

El próximo lunes , Lacalle y De la Rosa se reunián para hacer una transición «ordenada». «La ciudad está por encima de todo lo demás», ha asegurado el 'popular', quien tiene intención, al menos por el momento, de liderar el principal grupo de la oposición. Ya cuenta con el puesto de senador pero su futuro político es incierto y ha reconocido que «al menos inicialmente» seguirá en Burgos, y si tiene que tomar otra decisión ya será «la próxima semana o a la siguiente».

Cs, responsables

Asimismo, el dirigente 'popular' ha lamentado que no se haya fraguado un gobierno municipal en Burgos del centroderecha debido a que Vox no apoyó al candidato de Ciudadanos, Vicente Marañón, que sin embargo recibió el respaldo del PP. A su juicio el candidato de Cs tiene una «gran parte de responsabilidad» al no sentarse a negociar con Vox e insultarles, cuando son imprescindibles.

«Habíamos depositado mucha esperanza en dar respuesta a lo que los burgaleses habían pedido, un gobierno de centroderecha», ha reconocido, pero «no ha sido posible». «Es una pena, porque se había conformado un nuevo liderazgo«, ha asegurado, y el fracaso es fruto de reunirse -Cs y Vox- a «última hora y deprisa y corriendo». «Esos cordones sanitarios y aislamiento con Vox no trae nada positivo», apuntó.