Marañón: «Aprovecharemos todas las oportunidades para dar a Burgos estabilidad» Imagen de Marañón con su equipo / Aythami Pérez El edil de Cs no se pronuncia sobre la moción de censura anunciada por el PP y pide explicaciones a Vox después de que se desmarcar del pacto para investirle como alcalde BURGOS CONECTA Burgos Sábado, 15 junio 2019, 19:22

El cabeza de lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Burgos, Vicente Marañón, ha asegurado hoy que no descartan ninguna posibilidad para evitar que la ciudad tenga un gobierno en minoría del PSOE y Podemos. «Aprovecharemos todas las oportunidades para dar a Burgos estabilidad», ha afirmado tras la elección del socialista Daniel de la Rosa como nuevo regidor de la capital.

Eso sí, el edil de Cs no ha querido pronunciarse sobre la moción de censura anunciada por el PP para derrocar al alcalde Socialista. «Lo que haga el PP, no voy a entrar a valorarlo, yo soy concejal de Cs y me abstengo de valorar las decisiones del PP. Acabo de salir y lo desconozco», ha afirmado tras el pleno en el que Vox finalmente se plantó y no le votó como alcalde, facilitando la investidura de De la Rosa.

Asimismo, Marañón ha insistido en que el PSOE no puede dar estabilidad a Burgos por lo que aseguró que se pondrán de inmediato a trabajar para que la ciudad tenga un nuevo gobierno con mayoría. «¿Quién sabe?», ha indicado al ser preguntado sobre si será necesario esperar un año para que eso se produzca, informa ICAL.

«Vamos a valorar la situación en detalle», y ha añadido que lo harán con el objetivo de primar el interés general y de dar a Burgos un gobierno estable, puesto que que Daniel de la Rosa no puede hacerlo con una mayoría de 13 concejales de 27. «Aprovecharemos todas las oportunidades para dar a Burgos estabilidad», ha reiterado.

Sin cambio político

Al mismo tiempo, Marañón ha exigido explicaciones a los dos concejales de Vox por haber incumplido «flagrantemente» el sentido del voto, que había marcado la dirección nacional del partido de Santiago Abascal. Ha denunciado que no han dado las razones por las que condenan a Burgos a un gobierno de izquierdas y señaló que la capital burgalesa es la única ciudad de España donde se da esta «excepción».

Con su actitud, «se ha perdido la oportunidad de cambio político» en Burgos, cuando los burgaleses fueron «contundentes» el pasado 26 de mayo. Querían un acuerdo político por el futuro de Burgos, al no otorgar mayoría pero sí posibilidad de conseguirla sumando votos. «El mensaje era sencillo» pero no se ha atendido y ahora PSOE y Podemos «tienen una oportunidad de crear un futuro para la ciudad».

«Francamente no sabemos porque lo han hecho. No comprendemos la actitud de estos dos concejales», ha apuntado. Además, confía en que Vox contribuya a dar una solución. «Es incompresible» y «contranatura».