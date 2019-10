El Samyt inicia los trámites para que los jubilados puedan subir gratis al autobús a partir de 2020 La propuesta del Bono senior es inicitativa del PP / BC El Ayuntamiento modificará la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de autobues, incluyendo la eliminación del pago de 2 euros por renovación de las tarjetas PATRICIA CARRO Burgos Jueves, 10 octubre 2019, 20:17

Si se quiere que los jubilados burgaleses puedan utilizar los autobuses urbanos de forma gratuita a partir del 1 de enero de 2020 hay que ponerse a trabajar de manera inmediata. Y la primera decisión pasa por iniciar los trámites para modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte público, con la correspondiente aprobación inicial en el pleno octubre.

Por ese motivo, el consejo de administración del Samyt ha aprobado, por la vía de urgencia y a instancias del Partido Popular, el encargo para que la gerente inicie el procedimiento. El concejal Jorge Berzosa recuerda que se trata de una acción prioritaria si se quiere cumplir con los plazos, pues tras la aprobación inicial, llegará el periodo de alegaciones y la aprobación definitiva, y eso se comerá el último trimestre del año.

La petición del PP contó con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, y la abstención de PSOE y Vox, reproduciendo el mismo esquema de votación que cuando se aprobó, el pasado pleno municipal, la propuesta del PP para sacar adelante el 'bono senior'. Sin embargo, el concejal responsable del Samyt, Josué Temiño, recuerda que el servicio tiene otras «prioridades», aunque se haya aceptado la propuesta del PP.

«Las prioridades del servicio no las marca el PP», ha insistido Temiño, recordando además que «los tiempos los marca el equipo de Gobierno». No obstante, lo que preocupa a Berzosa no es que se puedan aplicar las bonificaciones extra, sino otro aspecto que se incluirá en la modificación de la ordenanza.

Se trata de la eliminación del pago de una tasa de 2 euros por gastos de emisión o reposición de las tarjetas, que está habilitada para cuando se tiene que expedir una tarjeta nueva o duplicar por una pérdida. Berzosa recuerda que, en breve, deberá iniciarse la sustitución de las tarjetas por las nuevas que vienen implementadas con mayores medidas de seguridad, y si se mantiene el pago la situación que se generará en el Samyt será caótica.

Ya ocurrió con el 'Bono joven', pues cada beneficiario tuvo que acudir al registro del Ayuntamiento para realizará la solicitud, pagar en el banco los 2 euros, llevar el recibo al Samyt y esperar a que se tramitase la nueva tarjeta. Ahora habría que hacer lo mismo con los jubilados y, además, si no se modifica la ordenanza, con todos los usuarios a la hora de renovar las tarjetas, ha insistido Berzosa.

El concejal del PP recuerda que, en un mes, se adjudicará el contrato para la renovación de las tarjetas y el cambio de la ordenanza tiene que estar ya en marcha para evitar este tipo de problemas.

Gestión paralizada

Por otra parte, el edil del PP ha vuelto a criticar la paralización de la actividad en el Samyt y asegura que «el PP no se va a hacer corresponsable de la gestión del PSOE«. No solo se desconoce el estado del procedimiento del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) y la nueva ordenanza de movilidad, o cómo se implementarán los cambios en la red de autobuses urbanos, después de que el PSOE asegurase que las líneas piloto empezarían en noviembre.

Berzosa va más allá en sus críticas y afirma que el equipo de Gobierno ha tramitado, fuera de plazo, el proyecto para la adecuación de las paradas de autobús urbano en materia de accesibilidad. Se acaba de aprobar el nombramiento del responsable del contrato, director de obra y coordinador de seguridad y salud, cuando en junio se adjudicó la obra. El contrato no se firmó hasta septiembre y se está también a la espera de la firma del acta de comprobación de replanteo. «Se han saltado todos los plazos legales» y las obras no van a comenzar hasta noviembre.

Para Temiño, la actividad se está retomando en el Samyt. En la reunión se aprobó, además, el proyecto y el inicio del expediente para la contratación de las obras de los pasos de peatones elevados e iluminados. Igualmente, el concejal ha recordado que están trabajando tanto en el Samyt, como con Tráfico y en reuniones con el comité de empresa, para implantar cuanto la nueva red de autobuses y se dará cuenta del proceso en la reunión extraordinaria del consejo de administración, que se celebrará el próximo 22 de octubre.