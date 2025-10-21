Los taxistas de Burgos no tendrán límites horarios los fines de semana Esta experiencia se va a poner en marcha hasta final de año para recoger datos acerca de la conveniencia de liberalizar definitivamente los fines de semana

Julio César Rico Burgos Martes, 21 de octubre 2025, 14:51

La idea de liberalizar el sector del taxi, al menos los fines de semana, ya es una realidad en Burgos. El responsable del Consejo de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha asegurado este martes que se ha aprobado la liberalización de las horas de trabajo de los fines de semana de los taxistas de la ciudad. Manso entiende que es una primera medida que va a servir para mejorar el servicio del taxi en Burgos, que tiene muchos problemas, sobre todo los fines de semana.

Se trata de una medida que el Ayuntamiento de Burgos ha tomado en consenso con la Asociación Burgalesa del Taxi (Abutaxi), que reúne prácticamente al 99 por ciento de los conductores de este servicio. La idea es que esta liberalización de horarios se experimente como prueba piloto hasta finales de este año.

Se podrá extender al 2026

Esto quiere decir que, a partir de los próximos fines de semana, los taxistas que operan con licencia en la ciudad de Burgos «no van a tener limitaciones horarias» los fines de semana, con el objetivo de dotar de un mejor servicio. Tanto la ciudadanía de Burgos como el propio Ayuntamiento han expresado muchas quejas a lo largo de los últimos años por el servicio de taxi. El mismo concejal ha indicado que «no es el adecuado» para la ciudad. De ahí que se ponga en marcha esta prueba piloto que, si es satisfactoria, «se extenderá a lo largo del año que viene».

Los fines de semana existe un déficit acusado de taxis en la ciudad. El Ayuntamiento de Burgos incluso se llegó a plantear ampliar el número de licencias. Sin embargo, ahora Manso entiende que las 189 que existen son las adecuadas, porque se ajustan a la normativa de una licencia de taxi por cada 850 habitantes.

La idea de movilidad es mejorar el servicio con control y vigilancia, porque el concejal entiende que el taxi es un «servicio social a la sociedad y no solamente una forma de vivir o ganarse la vida». Manso también ha informado de que se va a convocar la segunda prueba para la obtención de licencia de taxi en Burgos.

Tal y como ha expresado Manso, el PP es un partido liberal y, por tanto, este aspecto de la liberalización en los fines de semana es una premisa esencial. Sin embargo, no está previsto que la liberalización afecte a todos los días de la semana ni a las libranzas de los taxistas. Simplemente se quiere ampliar este servicio, que en las noches de los viernes y de los sábados crea problemas por la ausencia de taxis y la altísima demanda de jóvenes para tomarlos.