BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un taxi circulando en Burgos. J.C.R.

Los taxistas de Burgos no tendrán límites horarios los fines de semana

Esta experiencia se va a poner en marcha hasta final de año para recoger datos acerca de la conveniencia de liberalizar definitivamente los fines de semana

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 21 de octubre 2025, 14:51

Comenta

La idea de liberalizar el sector del taxi, al menos los fines de semana, ya es una realidad en Burgos. El responsable del Consejo de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha asegurado este martes que se ha aprobado la liberalización de las horas de trabajo de los fines de semana de los taxistas de la ciudad. Manso entiende que es una primera medida que va a servir para mejorar el servicio del taxi en Burgos, que tiene muchos problemas, sobre todo los fines de semana.

Se trata de una medida que el Ayuntamiento de Burgos ha tomado en consenso con la Asociación Burgalesa del Taxi (Abutaxi), que reúne prácticamente al 99 por ciento de los conductores de este servicio. La idea es que esta liberalización de horarios se experimente como prueba piloto hasta finales de este año.

Se podrá extender al 2026

Esto quiere decir que, a partir de los próximos fines de semana, los taxistas que operan con licencia en la ciudad de Burgos «no van a tener limitaciones horarias» los fines de semana, con el objetivo de dotar de un mejor servicio. Tanto la ciudadanía de Burgos como el propio Ayuntamiento han expresado muchas quejas a lo largo de los últimos años por el servicio de taxi. El mismo concejal ha indicado que «no es el adecuado» para la ciudad. De ahí que se ponga en marcha esta prueba piloto que, si es satisfactoria, «se extenderá a lo largo del año que viene».

Noticias relacionadas

Proyectan instalar un «aparato mecánico» para mejorar la accesibilidad en Camino del Gallego

Proyectan instalar un «aparato mecánico» para mejorar la accesibilidad en Camino del Gallego

Quintanadueñas se suma a los 50 nuevos puntos de recarga del bus urbano

Quintanadueñas se suma a los 50 nuevos puntos de recarga del bus urbano

Nuevo servicio de autobús entre Burgos y Soria los sábados por la mañana

Nuevo servicio de autobús entre Burgos y Soria los sábados por la mañana

Los fines de semana existe un déficit acusado de taxis en la ciudad. El Ayuntamiento de Burgos incluso se llegó a plantear ampliar el número de licencias. Sin embargo, ahora Manso entiende que las 189 que existen son las adecuadas, porque se ajustan a la normativa de una licencia de taxi por cada 850 habitantes.

La idea de movilidad es mejorar el servicio con control y vigilancia, porque el concejal entiende que el taxi es un «servicio social a la sociedad y no solamente una forma de vivir o ganarse la vida». Manso también ha informado de que se va a convocar la segunda prueba para la obtención de licencia de taxi en Burgos.

Tal y como ha expresado Manso, el PP es un partido liberal y, por tanto, este aspecto de la liberalización en los fines de semana es una premisa esencial. Sin embargo, no está previsto que la liberalización afecte a todos los días de la semana ni a las libranzas de los taxistas. Simplemente se quiere ampliar este servicio, que en las noches de los viernes y de los sábados crea problemas por la ausencia de taxis y la altísima demanda de jóvenes para tomarlos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales
  2. 2 Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos
  3. 3 El incendio de una estación de servicio en Burgos obliga a evacuar a diez transportistas mientras dormían
  4. 4 Las condiciones para alquilar un bar con casa por 73 euros en un pueblo histórico de Burgos
  5. 5 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  6. 6 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  7. 7 Felipe VI resalta que Antolin es «ejemplo de excelente convergencia entre origen y destino»
  8. 8 Felipe VI alaba en Burgos la apuesta de las empresas familiares porque son «un pilar de la economía»
  9. 9 Los 19 pueblos de Burgos que tendrán sus depuradoras controladas para garantizar la calidad del agua
  10. 10 Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los taxistas de Burgos no tendrán límites horarios los fines de semana

Los taxistas de Burgos no tendrán límites horarios los fines de semana