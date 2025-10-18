El Ayuntamiento de Burgos proyecta un «aparato mecánico» para mejorar la accesibilidad en Camino del Gallego Sin especificar qué tipo de mecanismo se va a colocar, la intención que se busca es facilitar a una población envejecida el acceso a las calles Eras y Parque de San Francisco, Camino del Gallego, Consulado y San Miguel

Julio César Rico Burgos Sábado, 18 de octubre 2025, 18:41

El Ayuntamiento de Burgos va a realizar una obra de adecuación del Camino del Gallego, calle en la que va a ubicar un «aparato mecánico» que suponga «la elevación automática» de los vecinos para mejorar la accesibilidad. También tiene previsto actuar en el primer tramo de la calle Eras de San Francisco con el mismo objetivo.

Así lo anunció el vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel, Manso, a preguntas de la edil del PSOE Dolores Ovejero. Manso explico que se va a llevar a cabo esta actuación del Camino del Gallego con un contrato menor desde el área de movilidad. Aseguró que se está haciendo el proyecto en estos momentos para crear un nuevo «aparato mecánico» en esta zona.

Una actuación en el Casco Alto que no va a ser la última antes de que termine el año, porque el Consistorio trabaja también en un contrato para la mejora de la plaza de los Castaños, que comunica la Llana de Afuera con la calle Fernán González.

Se ha fijado un periodo de dos meses para la entrega del proyecto y «son obras inmediatas, que están preparadas». Se trata de actuaciones que ni siquiera se habían comunicado a la plataforma formada en el Casco Alto, que lleva años reclamando una mejora en la accesibilidad.

Los servicios técnicos municipales llevan varios meses trabajando en estas soluciones, incluso desde antes que se produjeran las movilizaciones de los vecinos del Casco Alto de la ciudad. Manso afirmó en el Pleno que ha firmado «los documentos pertinentes previos a las asambleas, quejas y manifestaciones y pancartas» que han puesto los vecinos en la zona. El vicealcalde aseguró que la mejora de toda esta zona se trata de una prioridad, tanto para la alcaldesa como para el resto del equipo de Gobierno de Burgos.

Los vecinos del Casco Alto también han reclamado actuaciones de mejoran las zonas del antiguo Área de Rehabilitación del Centro Histórico. En concreto en el pavimento de estas zonas, sin embargo, va a ser muy difícil de realizar esta actuación tal y como la piden los vecinos porque habría que sustituir 5.600 metros de pavimento calizo con llantas metálicas existentes y no entra dentro de las previsiones del Ejecutivo local. Se ha consultado a una empresa especializada para ver si se le puede dar algún tipo de tratamiento antideslizante.

Aparcamiento

Por lo que se refiere a los aparcamientos, que reclama también la zona alta de la ciudad y que se extienden incluso por las calles San Francisco, Delicias, Azorín, Trinidad, Sanz Pastor y aledañas, Manso ha explicado que siguen con su plan y que en los próximos meses se verán las primeras actuaciones, incluidas las de mejora de accesibilidad.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo recordó que nada más llegar a la Alcaldía evitó que tres calles se quedarán sin aparcamiento en el Casco Alto, evitando que la situación del tráfico empeorara.

Mientras tanto los vecinos de toda esta zona mantienen su reclamación de realizar un referéndum, o consulta, que desechó el equipo del Gobierno hace unos meses, para que la ciudadanía expresara sus preferencias.

