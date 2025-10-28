El XLIX premio Ciudad de Burgos de Poesía recae en el poeta Daniel Fernández La venezolana Carmen Verde gana, por su parte, el galardón Antonio Bouza destinado a poetas de América

Julio César Rico Burgos Martes, 28 de octubre 2025, 16:12

El poeta Daniel Fernández Rodríguez ha sido galardonado con el premio Ciudad de Burgos de Poesía por su poemario 'La vida por delante'. Y el premio Antonio Bouza, a autores de América, al libro 'Mares y halagos', de Carmen Verde. El galardón lleva consigo la edición de la obra y un premio en metálico de 7.200 euros para el premio, Ciudad de Burgos y de 2.500 para el premio Antonio Bouza.

Daniel Fernández Rodríguez nació en Barcelona. En 1988 íes autor de los libros de poemas 'Las cosas en su sitio' (La Isla de Siltolá, 2018, Premio Antonio Colinas) y 'Las nubes se levantan' (Pre-Textos, 2022, Premio Emilio Prados). Es doctor en Filología Española y profesor de literatura del Siglo de Oro en la Universidad de Valencia.

Por su parte, Carmen Verde es una poetiza venezolana, escritora y gerente cultural. Es licenciada en Letras y Magister en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Es también directora de la Editorial Eclepsidra desde 1994, y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue gerente general de la Casa de la Poesía de Caracas.

El jurado del XLIX Concurso de Poesía Ciudad de Burgos se ha reunido este martes en el Teatro Principal para decidir acerca de este prestigioso premio de poesía al que se han presentado 753 poemarios de distintos países, aunque solamente 746 han sido susceptibles de participar, pues cinco de ellos fueron retirados a petición de sus autores y dos incumplían los puntos de las bases de la convocatoria.

El jurado, tras haber deliberado sobre las 15 obras finalistas, ha decidido otorgar el premio al autor catalán y doctor en filología por la Universidad de Valencia. El jurado ha sido presidido por Luis Alberto de Cuenca y han actuado como vocales Jesús García María Esteban Pablo García y Eliseo González.

