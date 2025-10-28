BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel Fernández. Editorial Pre-Textos

El XLIX premio Ciudad de Burgos de Poesía recae en el poeta Daniel Fernández

La venezolana Carmen Verde gana, por su parte, el galardón Antonio Bouza destinado a poetas de América

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 28 de octubre 2025, 16:12

Comenta

El poeta Daniel Fernández Rodríguez ha sido galardonado con el premio Ciudad de Burgos de Poesía por su poemario 'La vida por delante'. Y el premio Antonio Bouza, a autores de América, al libro 'Mares y halagos', de Carmen Verde. El galardón lleva consigo la edición de la obra y un premio en metálico de 7.200 euros para el premio, Ciudad de Burgos y de 2.500 para el premio Antonio Bouza.

Daniel Fernández Rodríguez nació en Barcelona. En 1988 íes autor de los libros de poemas 'Las cosas en su sitio' (La Isla de Siltolá, 2018, Premio Antonio Colinas) y 'Las nubes se levantan' (Pre-Textos, 2022, Premio Emilio Prados). Es doctor en Filología Española y profesor de literatura del Siglo de Oro en la Universidad de Valencia.

Por su parte, Carmen Verde es una poetiza venezolana, escritora y gerente cultural. Es licenciada en Letras y Magister en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Es también directora de la Editorial Eclepsidra desde 1994, y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue gerente general de la Casa de la Poesía de Caracas.

Noticias relacionadas

El Parral solo se cerrará en días de mal tiempo y para evitar vandalismos

El Parral solo se cerrará en días de mal tiempo y para evitar vandalismos

El restaurante de Burgos que conquistó el paladar del rey Felipe VI

El restaurante de Burgos que conquistó el paladar del rey Felipe VI

Malestar entre los artistas de Burgos por la conversión del Arco de Santa María en museo del Cid

Malestar entre los artistas de Burgos por la conversión del Arco de Santa María en museo del Cid

El jurado del XLIX Concurso de Poesía Ciudad de Burgos se ha reunido este martes en el Teatro Principal para decidir acerca de este prestigioso premio de poesía al que se han presentado 753 poemarios de distintos países, aunque solamente 746 han sido susceptibles de participar, pues cinco de ellos fueron retirados a petición de sus autores y dos incumplían los puntos de las bases de la convocatoria.

El jurado, tras haber deliberado sobre las 15 obras finalistas, ha decidido otorgar el premio al autor catalán y doctor en filología por la Universidad de Valencia. El jurado ha sido presidido por Luis Alberto de Cuenca y han actuado como vocales Jesús García María Esteban Pablo García y Eliseo González.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25
  2. 2 Rescatado y evacuado de su casa en llamas un vecino de un pueblo de Burgos
  3. 3 El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras
  4. 4 Piden de nuevo a la Diputación de Burgos un cuerpo de bomberos profesional para toda la provincia
  5. 5 Detenido un clan familiar por estafar con el «timo del tocomocho» en Burgos
  6. 6 La Guardia Civil inmoviliza un camión que circulaba a 125 kilómetros por hora en Burgos
  7. 7 Un joven herido tras caerle una farola encima en Miranda de Ebro
  8. 8 Una menor enferma y evacuada desde Gaza será atendida en el Hospital Universitario de Burgos
  9. 9 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  10. 10 Inauguran la restauración de la iglesia de un pueblo de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El XLIX premio Ciudad de Burgos de Poesía recae en el poeta Daniel Fernández

El XLIX premio Ciudad de Burgos de Poesía recae en el poeta Daniel Fernández