Burgos dialogará sobre la soledad no deseada a través de charlas y teatro Las jornadas de prevención de suicidios y salud mental se desarrollaron los días 2, 9 y 23 de septiembre y el 2 de octubre con una variedad de actividades

Julio César Rico Burgos Martes, 2 de septiembre 2025, 14:36

La soledad no deseada como causa de conductas que pueden derivar en un suicidio es el tema central de las jornadas sobre suicidio y salud mental que se van celebrar entre los días 2 de septiembre y 2 de octubre. El grupo de Apoyo a la Prevención del Suicidio (Apresuic), en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y Fundación Círculo, celebra a lo largo de los próximos días el ciclo de charlas, teatro, mesas redondas y documentales, 'Diálogos sobre suicidios y sabes mental. Soledad'.

Estas jornadas van a incidir en ese aspecto de la soledad no deseada, como ha destacado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales por el Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo.

El médico Juan Francisco Lorenzo ha acentuado que la «soledad no deseada y el aislamiento» son causas que pueden llevar en algunos casos al suicidio. Son conductas de personas con las que «tender puentes», como ha leído en el 'Manifiesto sobre la soledad' del 10 de septiembre, el 'Día Mundial de la prevención del suicidio'.

Lorenzo ha recordado que sentir «el calor de la compañía» a las personas que se encuentran solas es uno de los caminos «para rehumanizar y practicar el contacto persona a persona» es una manera de sentir el proyecto común.

El programa comprende varias actividades concentradas en los martes 9 y 23 de septiembre y el jueves 2 de octubre. Antes, en esta jornada de martes 2 de septiembre se ha celebrado la lectura del manifiesto y presentación de la campaña.

Proseguirán las jornadas el martes, 9 de septiembre, a las 20:00 horas. Ese día se desarrollará el encuentro con Marta Jiménez Serrano y Juan Gómez Bárcena: 'Amor y soledad en el siglo XXI'. La cita es en el salón de actos de Fundación Círculo, en la plaza de España.

El martes, 23 de septiembre, se estrenará el documental 'Por donde entra la luz. Testimonio: de soledad', de Agencia Rives en colaboración con Apresuic. Son 14 testimonios de soledad en la vida diaria de Burgos. El lugar de celebración es el Auditorio 'Elcirculo' en la calle Ana Lopidana, 6. Posteriormente, la periodista Rosalía Santaolalla moderará un coloquio con María Estébanez y María Zubelzu con los protagonistas del documental.

Las jornadas de este año se cierran el jueves, 2 de octubre, desde las 19:30 horas y también en el auditorio 'Elcirculo. En ese espacio se representará la obra de teatro 'Peleles', original de 'La Berrea Teatro'. Dirigida por Laura Lázaro, se trata de una tragicomedia sobre la soledad y la precarización que sufre la juventud en la actualidad.

