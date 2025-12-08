Burgos se suma al Paste Up de la mano de Álvaro y Rodrigo Pérez y Virginia Cámara La sala de exposiciones de Espacio Tangente acoge una muestra de este tipo de arte urbano de vanguardia que triunfa en medio mundo y que se caracteriza por la libertad y el modo de comunicar las ideas

Virginia Cámara y los hermanos burgaleses, Álvaro y Rodrigo Pérez se han lanzado a la aventura de mostrar la ciudad de Burgos, la plasticidad y el colorido, la creatividad y el modo artístico de entender el Paste Up.

Desde este viernes se puede contemplar en Espacio Tangente una exposición de este tipo de arte urbano consistente en expresar ideas o conceptos a través de diferentes técnicas. Pueden ser un collage, una fotografía, un dibujo, cualquier ilustración y plasmarla en un papel para su posterior encolado en una pared.

Este modo de expresión es tan abierto que cualquier tipo de ilustración es válida para mostrar, para enseñar y divulgar en los que popularmente se denomina arte urbano. Virginia, Rodrigo y Álvaro llevan muchos años trabajando esta técnica, creando dibujos, pegatinas, ilustraciones… Ahora se lanzan a la aventura de enseñarlo al público.

Creen que una ciudad como Burgos merece que se conozca este tipo de arte, individual y colectivo, humilde, pero tremendamente efectivo por el mensaje que puede llegar a lanzar.

Desde el viernes pasado, Espacio Tangente muestra una exposición colectiva de diversos autores, que han cedido su obra para ser expuesta en este espacio artístico de vanguardia en la ciudad. Aquí se muestra una parte nada más de este tipo de manifestación que se pega sobre las paredes de un recinto cerrado, pero que en realidad la idea es que este tipo de arte no se encierra entre cuatro paredes, sino que salga al exterior para que pueda ser contemplado por toda la población.

Todos los grafitis, ilustraciones, dibujos tienen un mensaje implícito o explícito. Porque a través de esta manifestación se quiere dar a conocer una idea, un pensamiento, sea del tipo que sea, una idea para desarrollar o simplemente comunicarla a la sociedad.

Los tres impulsores de esta iniciativa están «muy agradecidos» a todas las personas que han compartido cualquier ilustración con ellos para ser colgada para ser expuesta en el Espacio Tangente, a quien también agradecen la oportunidad de enseñar lo que les gusta.

Apuntan que han recibido propuestas de todos los rincones del mundo y que la acogida es impresionante lo que les proporciona mucha «energía e ilusión». También agradecen al Espacio Tangente por las paredes cedidas para colgar esta muestra que permanecerá abierta hasta el día 26 de diciembre, cuando se celebre la clausura.

Pero además hay más cosas, en esta disciplina también se encuadra la pegatina. Hay un espacio reservado para el intercambio de este tipo de objetos. La persona se puede llevar cualquier pegatina de las que están sobre la mesa y dejar otras, a modo de intercambio. Y también hay un espacio abierto para la creatividad personal. El 13 de diciembre se va a realizar un taller de Paste Up para que la ciudadanía pueda aprender la técnica. Quieren que el Paste Up salga de las paredes y del recinto que muestra la exposición y se lleve a la calle. Por eso quieren llevar a cabo una actividad urbana ya ha entrado el año 2026 en algún sitio específico de Burgos.

La técnica fugaz

El Paste Up permite al artista crear su obra con calma en un estudio o taller. Generalmente se utiliza papel y un adhesivo a base de agua, como el engrudo casero para pegarlo en una pared. El autor sabe que se trata de una obra temporal porque al plasmarla en la calle se pueden retirar por una orden ciudadana; o ser tapadas por otros carteles. O simplemente que se deteriore por el paso del tiempo.

La técnica es muy versátil, desde dibujos a mano, impresiones digitales, collages, plantillas o fotografías que buscan transmitir un mensaje.

Los orígenes se remontan a las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado en Estados Unidos; quedó arraigado a la contracultura punk. Se desarrolló en Nueva York y pronto pasó a otras ciudades que se convirtieron en un foco de esta cultura como Berlín, Melbourne y Barcelona con artistas de renombre internacional como el creador de la icónica imagen 'Obey', Shepard Fairey, o Banksy que usa esta técnica para sus creaciones impactantes.

