Concluye en Burgos el Congreso de la Empresa Familiar con un respaldo institucional sin precedentes Más de 600 empresarios y autoridades se reúnen en la capital para analizar el futuro del tejido empresarial familiar

El XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar ha cerrado este martes en Burgos tras dos jornadas que han reunido a más de 600 empresarios y representantes institucionales de toda España. El encuentro ha puesto de manifiesto el peso del modelo empresarial familiar en la economía y su compromiso con la sociedad.

El acto de clausura ha estado presidido por Ignacio Rivera, quien se ha despedido de su mandato al frente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) destacando «la fuerza y capacidad de adaptación» de las empresas familiares. Rivera ha subrayado el «importante respaldo institucional» recibido, con la presencia de Su Majestad el Rey, que saludó a los burgaleses, el ministro de Industria y Comercio, Jordi Hereu, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «La empresa familiar es imprescindible», ha afirmado Rivera.

Durante su intervención, el presidente de IEF ha recalcado en Burgos el impacto positivo de este tipo de compañías en su entorno: «Somos las que más impacto generamos en nuestros puntos de origen, en las personas, en nuestros aliados y en el planeta».

Por su parte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha apleado a la confianza en el futuro: «Las empresas españolas seguirán jugando un papel clave en el futuro de Europa». También ha remarcado el compromiso del BEI para impulsar los proyectos empresariales nacionales en un contexto de transformación global.

El congreso ha dedicado su segunda jornada al relevo generacional y al compromiso social, con la participación de jóvenes empresarios del Fórum Familiar del IEF, que han compartido sus experiencias sobre continuidad y propósito. Además, el Grupo Antolín, en su 75 aniversario, ha expuesto su trayectoria como ejemplo del potencial internacional de las compañías con raíces familiares burgalesas.

Como cierre, se ha anunciado que la próxima edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar se celebrará en Madrid en 2026.

