Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León 23 de las 79 empresas con más de 100 millones de euros de facturación de Castilla y León están radicadas en Burgos

Una de las grandes características del tejido empresarial burgalés es el protagonismo e influencia que ejercen las medianas y grandes empresas. Una influencia que de hecho trasciende de los límites provinciales, ya que 23 de las 79 empresas de Castilla y León con una facturación mayor a 100 millones de euros se asientan en la provincia de Burgos, que se erige así como líder indiscutible en este aspecto en la comunidad autónoma, de acuerdo a los datos consignados por la plataforma eInforma para 2023. Unos datos que, eso sí, hay que analizar teniendo en cuenta varios matices. Algunos de ellos de enorme relevancia, por cierto.

Para empezar, la clasificación tiene en cuenta únicamente las empresas con sede social en cada uno de los territorios. Esa circunstancia deja fuera de la órbita burgalesa a gigantes como Campofrío, Bridgestone Hispania, GlaxoSmithKline (GSK) o Michelín, cuatro de los centros productivos más grandes de la provincia, cuyas sedes sociales, sin embargo, se reparten entre Madrid, Vizcaya o Valladolid.

A mayores, la base de datos de eInforma analiza las cuentas desagregadas de cada una de las sociedades, formen parte de un grupo de mayor envergadura o no. Esa circunstancia hace que la facturación total de Antolín, sin lugar a dudas la empresa más grande de Burgos, aparezca de manera consolidada, sino repartida en torno a las filiales asentadas en la provincia. Algo similar, pero en menor orden de magnitud, sucede con otras grandes empresas de Burgos, como Pascual o Kronospan, cuya facturación total se divide entre las diferentes filiales de las respectivas matrices.

Con todo, y teniendo en cuenta esas dos relevantes cuestiones, Burgos es, con diferencia, la provincia con mayor presencia de grandes empresas de toda la comunidad. Hasta 23 firmas superaron en 2023 los 100 millones de euros de facturación. Por detrás, y a gran distancia, Valladolid (13), Palencia (12) y León (11).

La imagen se repite si se amplía algo la perspectiva y se analizan las empresas con facturación superior a 50 millones de euros. En este caso, hasta 47 firmas superaron ese umbral en Burgos en 2023, frente a las 31 de Valladolid, segunda provincia en liza.

Sin embargo, eso sí, Valladolid concentra las tres empresas con mayor facturación de toda la comunidad. Al menos si se tienen en cuenta las dos variables planteadas por eInforma. Se trata de Renault España, con plantas en Valladolid capital, Villamuriel del Cerrato (Palencia) y Sevilla y una facturación en 2023 de 5.417,55 millones de euros; Michelín España y Portugal, con plantas en Valladolid, Aranda, Vitoria y Lasarte y unas ventas por valor de 3.153,9 millones de euros; y Horse Powertrain Spain, participada al 50% por Renault y Geely, que cerró 2023 con una facturación de 2.887,61 millones de euros. Todas ellas tienen su sede social en Valladolid, pero numerosos centros productivos repartidos por toda España.

Así, ninguna de las empresas radicadas en Burgos alcanza esas cifras, al menos de manera desagregada. Sí lo haría Antolín si se analizaran los datos consolidados del grupo (4.617 millones de euros de facturación en 2023), pero no es el caso.

Así, dejando al margen las mencionadas Antolín, Bridgestone, Michelín o GSK por los motivos mencionados, el ranking de empresas con mayor facturación de la provincia de Burgos volvió a estar encabezado, y por mucha diferencia, por la Calidad Pascual, que no sólo mantiene su sede social en Aranda, sino que también centraliza en La Ribera buena parte de su producción. De acuerdo a los últimos datos con los que cuenta eInforma, la firma arandina cerró el ejercicio 2023 con ventas por valor de 1.022,28 millones de euros.

Esa facturación coloca a Calidad Pascual en el puesto 219 del ranking nacional, tras haber aumentado hasta 94 posiciones en un año. Y eso sin tener en cuenta los datos de Qualianza Servicios Integrales de Distribución, firma dedicada a la distribución de productos alimentarios y bebidas integrada en su totalidad dentro del Grupo Pascual que en 2023 obtuvo una facturación de 253,56 millones de euros y se consolidó como la cuarta empresa con mayor facturación de Burgos.

Varios cambios

Tras Calidad Pascual, la segunda empresa con mayor volumen de ventas en 2023 fue Productos Capilares L'Oréal, con una facturación de 444,43 millones de euros que le permitieron escalar una posición respecto al año anterior.

Ya en tercer lugar aparece Transformados Siderúrgicos, empresa del sector metalúrgico radicada en Pancorbo que en 2023 registró ventas por valor de 292,72 millones de euros, lo que también le permitió escalar una posición respecto al año anterior.

Los ascensos protagonizados en la clasificación de 2023 por parte de L'Oréal, Transformados Siderúrgicos y Qualianza se registraron en detrimento de Adisseo. Un año antes, la firma dedicada a la fabricación de productos para la alimentación animal fue la segunda empresa con mayor facturación de la provincia de Burgos. En 2023 fue la quinta, con ventas por valor de 250,86 millones de euros.

A partir de ahí, se despliega una lista en la que destacan empresas como Norpetrol, las filiales de Antolín (Irausa, Ingeniería, Aragusa, Eurotrim, etc), las sociedades de Kronospan, las de Benteler, Aciturri, Beroil o Ubisa.

La lista de las empresas con ventas superiores a 100 millones en Burgos se cerró en 2023 con Nicolás Correa, que en los últimos años está protagonizando una gran escalada en el ranking.