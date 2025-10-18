Los ahorros de los burgaleses rozan los 13.000 millones de euros, un nuevo récord histórico Las empresas y hogares burgaleses mantienen casi 13.000 millones de euros en depósitos, un nuevo máximo histórico. Los créditos se mantienen en el entorno de los 7.200 millones

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 18 de octubre 2025, 09:07 Comenta Compartir

Los ahorros de los burgaleses continúan creciendo. Y de manera significativa, por cierto. De acuerdo a los datos ofrecidos al respecto por parte del Banco de España, al cierre del segundo semestre de este año, las empresas y los hogares burgaleses mantenían depósitos bancarios por valor de 12.995 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a los datos del mismo periodo del año anterior y marca un nuevo récord histórico. Jamás en la historia se había estado tan cerca de superar la barrera de los 13.000 millones de euros en depósitos.

La tendencia, además, se viene consolidando desde hace ya varios ejercicios. Cierto es que las crisis financiera e inmobiliaria de finales de la primera década de siglo ralentizaron e incluso redujeron el nivel de ahorro de las familias, pero a partir de 2018, el volumen de depósitos de los burgaleses regresó a la senda positiva. Una senda que, lejos de verse frenada también durante la crisis sanitaria de la covid-19, recuperó buena parte de su vigor y se mantiene relativamente estable desde entonces.

Eso sí, la tendencia general viene de la mano de sensibles variaciones en torno al formato de depósitos. Así, en los últimos trimestres se está observando una recuperación de los depósitos a la vista, esto es, los ahorros depositados en cuentas corrientes, que a finales del segundo trimestre escalaron hasta los 10.757 millones de euros, recuperando así parte del terreno perdido entre 2022 y 2024.

Mientras tanto, los depósitos a plazo, que hasta 2015 eran el producto más habitual de ahorro de hogares y empresas, se mantiene estable en los últimos trimestres tras desplomarse y recuperarse tímidamente tras la pandemia. A cierre del segundo trimestre el volumen de dichos depósitos era de 2.233 millones de euros.

A estas cifras, por cierto, hay que añadir los ahorros de las administraciones públicas, que también mantienen una situación relativamente estable en los últimos ejercicios. A finales del primer semestre, las diferentes administraciones radicadas en Burgos contaban con unos depósitos bancarios por valor de 328 millones de euros.

Créditos

En todo caso, el incremento del nivel de ahorro registrado en los últimos ejercicios parece no haber influido, o al menos no de manera directa, en el acceso al crédito, que se mantiene en una línea muy estable desde 2018.

Antes de esa fecha, la estadística crediticia vivió dos momentos muy diferenciados. Hasta el estallido de las crisis de principios de siglo, el endeudamiento de familias y empresas mantuvo una significativa tendencia al alza que tocó techo en 2010, cuando el Banco de España contabilizaba créditos por valor de más de 15.000 millones de euros en Burgos.

A raíz de las sucesivas crisis de aquellos años, los créditos se desplomaron hasta caer a más de la mitad en 2018. Y desde entonces, la estadística se mueve en esos términos, con 7.269 millones de euros a finales del primer semestre de este año.

De todos ellos, la inmensa mayoría (7.045 millones de euros) corresponden a hogares y empresas, mientras que una pequeña parte (224 millones) corresponde a las administraciones públicas, que en los últimos años han reducido sensiblemente su endeudamiento.

Con todo, la situación de Burgos no es una isla, sino parte de la tendencia general registrada en los últimos años en España, donde los ahorros de hogares y empresas también se sitúan en máximos históricos y los créditos se mantienen en un nivel estable.