Muchos negocios de hostelería están gestionados por directamente por un autónomo. José C. Castillo

600.000 euros para 52 negocios rurales: así se impulsa la transferencia de empresas en Burgos

El programa busca facilitar el relevo generacional y evitar el cierre de negocios esenciales en los municipios de Burgos

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Martes, 21 de octubre 2025, 13:10

Los negocios rurales son esenciales para la vida en el medio rural de Burgos, tanto por la actividad económica que generan como por los servicios que prestan a sus vecinos. Con el objetivo de asegurar su continuidad y facilitar el relevo generacional, SODEBUR, en colaboración con FAE y las Asociaciones de Desarrollo Rural, ha reforzado su programa de transferencia de negocios.

SODEBUR, a través de su línea pionera de transferencia de negocios, ha ayudado con 600.000€ al mantenimiento del servicio prestado por 52 negocios traspasados durante los últimos años, cuyos proyectos de inversión ascendieron a 2.562.669,43 euros.

Inventario de negocios

El Consejo de Administración de SODEBUR ha destacado la importancia de aunar esfuerzos para preservar la actividad empresarial en el medio rural, y por ello se ha elaborado un inventario de negocios que podrían cambiar de propietario en los próximos años. De cerca de un centenar de negocios identificados, 35 propietarios han dado su consentimiento para promocionar su traspaso, facilitando así su conocimiento entre futuros emprendedores.

Los talleres

Para impulsar estas transferencias, se han organizado seis talleres territoriales en colaboración con las asociaciones locales (CEDER Merindades, ADECO Bureba, AGALSA Sierra de la Demanda, ASOPIVA, ADRI Ribera del Duero, ADECO Arlanza y ADECO Camino) y FAE. En ellos se presentarán los negocios en traspaso, las ayudas disponibles –incluyendo las nuevas subvenciones de la Junta de Castilla y León– y la herramienta web de FAE que funcionará como escaparate digital para los negocios rurales en traspaso.

Las jornadas se celebrarán en las siguientes fechas y ubicaciones

  • Merindades: 23/10/2025, sede de CEDER Merindades en Villarcayo

  • Arlanza: 28/10/2025, Ayuntamiento de Villangómez

  • Ribera: semana del 10/11/2025, sede de ADRI Ribera en Peñaranda

  • Demanda: 06/11/2025, Casa de la Madera en Comunero de Revenga

  • Bureba: 20/11/2025, Biblioteca Pública de Briviesca

  • Amaya-Camino: 26/11/2025, Centro Cultural Santa Ana en Melgar de Fernamental

  • Los interesados pueden inscribirse a través del portal: https://sodebur.es/talleres-de-transferencia-de-negocios-rurales/

Estas jornadas permitirán difundir las ayudas de SODEBUR y de la Junta de Castilla y León a emprendedores, así como presentar el nuevo apartado web de la oficina de transferencia de negocios de FAE Burgos, que servirá de escaparate a los negocios rurales que buscan continuidad. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la cofinanciación del Ministerio de Transición Ecológica, y se enmarca en la Actuación Estratégica 2.1.2 del PEBUR 2025: Apoyo en la financiación de los negocios del medio rural.

