Felipe VI alaba en Burgos la apuesta de las empresas familiares porque son «un pilar de la economía» El rey ha lanzado un ruego a los más de 650 asistentes al XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en la capital de la provincia para que no abandonen su labor porque España, dice, les «necesita»

Lunes, 20 de octubre 2025

El rey, Felipe VI, ha alabado este lunes la apuesta de las empresas familiares por el «origen» ya que su influencia trasciende de lo económico al ejercer un «impacto estructural sobre el territorio», que se proyecta hacia el exterior, al «llevar su vocación internacional y valores familiares a nuevos mercados». El monarca ha lanzado además un ruego a los más de 650 asistentes al XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Burgos para que no abandonen su labor: «España os necesita».

En sus palabras, que llegaron precedidas una larga ovación del auditorio, Su Majestad destacó que «es necesario seguir avanzando en la profesionalización, en la incorporación de buenas prácticas de gobernanza y en la formación de nuevas generaciones para asumir con éxito los retos de la gestión empresarial».

Felipe VI puso en valor el «esfuerzo constante» del Instituto de la Empresa Familiar y de sus Asociaciones Territoriales, a las que felicitó «por su impulso transformador». Recordó que han pasado 22 años desde la primera vez que participó en uno de los congresos de la empresa familiar y señaló que «en todo este tiempo las empresas han cambiado profundamente -las tecnologías, los modelos productivos, las formas de liderar-, pero hay algo que se ha mantenido igual como es el deseo de proveer productos o servicios, de competir y de generar riqueza», remarcó.

«También permanece un genuino afán de compartir, de construir juntos. Ese objetivo es el que principalmente os sigue reuniendo cada año, esta vez, aquí en Burgos, lugar en el que todos nos sentimos tan bien acogidos- en una cita donde más de las 600 empresas familiares más relevantes de nuestro país intercambiáis ideas y experiencias y analizáis los retos que tenéis por delante».

Asimismo, destacó que en Castilla y León las empresas familiares representan más del 92 por ciento del total; generan más del 86 por ciento del empleo privado y aportan casi el 82 por ciento del PIB regional, en alusión a los datos de la Red de Cátedras de Empresa Familiar. Esas cifras, indicó, «reflejan claramente vuestra relevancia económica y social en esta Comunidad y también en todo el país».

El rey también alabó la elección del lema del Congreso: 'Origen-Destino'. «Dos palabras, sencillas y potentes, que resumen a la perfección lo que las empresas familiares vivís cada día: la certeza de que pasado y futuro están estrechamente conectados en una historia a la que cada generación va dándole forma», subrayó.

Liderazgo e identidad

Felipe VI señaló que las empresas familiares son una apuesta por el «origen», que «representan las raíces, la base de todo. Está ligado al liderazgo y a la visión de quienes, en su momento, transformaron una idea en una realidad». «La historia de la empresa familiar es la de personas comprometidas con un proyecto de vida que trasciende lo profesional. En vuestro origen se encuentran los valores con los que -y por los que- trabajáis y que forman parte de vuestra identidad», esgrimió.

Sobre el «destino», la otra palabra que protagoniza el lema del Congreso, el rey afirmó que es lo que «impulsa a avanzar». «Es la voluntad de innovar, de mejorar, de adaptarse a entornos cambiantes y de responder a nuevas necesidades sin renunciar a vuestra esencia, sin perder la ilusión ni el entusiasmo por perseverar -permitidme decirlo así- en 'la aventura' de emprender».

También destacó el monarca los últimos resultados del Instituto de Empresa Familiar que ponen de manifiesto que las empresas familiares crecen «a un ritmo superior a las de resto del mercado, generáis más empleo -en la última década, más de 2,5 millones de empleos-». Y añadió que, además de los buenos datos, las empresas familiares ayudan a «mantener una mayor estabilidad, incluso en tiempos de cambio» como los actuales.

El monarca concluyó sus palabras lanzando una petición a los más de 650 empresarios reunidos en Burgos. «Os hago un ruego, no dejéis de hacer lo que hacéis -y que hacéis tan bien-, España os necesita», concluyó el Rey, que animó a los empresarios a seguir «adelante» con su «buen hacer»·

Feijóo en Burgos: culpa a Sánchez de «asfixia fiscal»

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, subrayaba en Burgos que «la primera obligación moral de un país serio» es que «el esfuerzo tenga sentido» para lo que exigió «rigor, honestidad, impuestos justos y conciencia». Así lo trasladó en el Auditorio del Fórum Evolución de Burgos durante su intervención en el marco del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar bajo el lema 'Origen Destino' que se celebra hasta mañana martes, 21 de octubre, en la ciudad, y que espera reunir a más de 600 asistentes, incluidos representantes institucionales, líderes empresariales y expertos.

Ampliar Feijóo saludando a los asistentes en la entrada del Fórum Evolución de Burgos. Ricardo Ordóñez / Ical

Núñez Feijóo precisó que «en la gestión, en las cuentas y en las prioridades se necesitan rigor» y lamentó que «es la primera vez en casi 50 años de democracia que tres años sin presupuestos intentan convertirlo en una ley», al tiempo que criticó que «un Gobierno que no planifica, improvisa» y que «un país que improvisa, se pierde» porque entendió que «presupuestar es decidir» y «no presupuestar es rendirse al desgobierno».

En cuanto a la honestidad, Núñez Feijóo señaló que «la política no puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras tolera abusos en sus propios fines» porque, aseveró, que «sin honestidad no hay ejemplo» y apeló a que «restaurar la decencia en la gestión es el cambio más urgente que necesita nuestro país».

El líder del PP se refirió a la tercera exigencia: «Impuestos justos y mejor usados». «Si los españoles pagan más, tendremos que recibir mejores servicios. Menos afán recaudatorio y más calidad en el gasto. Menos presión sobre el que crea empleo y más exigencia sobre quien administra el dinero. No hay estado fuerte con ciudadanos exhaustos», manifestó. Por eso, Núñez Feijóo avisó de que el PP «revisará cada una de las 97 subidas tributarias de estos años» y que «bajará impuestos» porque afirmó que «se pueden bajar si se gasta mejor» y «si nadie más en el Gobierno gasta».

En cuanto a la confianza, defendió «la confianza en la gente que trabaja, que emprende, que arriesga y que cumple». «Un Estado que no se meta en todo, sino que deje hacer y acompañe y garantice. Menos trabas y más certezas. Menos ruido, menos burocracia y más respeto», añadió.

Asimismo, el presidente del PP defendió que las empresas familiares son parte de la economía y de la cultura de España por lo que comenzó su discurso compartiendo una «convicción»: «En España tiene que merecer la pena trabajar, mas allá de discursos triunfalistas, la economía española tiene que abordar una serie de cuestiones«.

En este sentido, lamentó que el 80 por ciento de las pymes tiene problemas para encontrar trabajadores cualificados, se sigue en el «peor dato» de la Unión Europea en desempleo general y «de los peores datos» en desempleo femenino y juvenil. «¿Y qué significa que vale la pena volver a trabajar? Que el esfuerzo tenga sentido, que el que se levanta cada día no tenga que pensar si le compensa y que cumplir no sea un acto de resignación», trasladó a los asistentes. Sin embargo, lamentó que «cada vez más gente siente lo contrario: que cumplir cuesta más que incumplir, que arriesgar no se valora, y que prosperar levanta sospechas».

Desafección en el país

Por ello, explicó seis cuestiones que a su juicio provocan desafección en el país como son la presión fiscal, la sensación de impunidad, la corrupción, la desconfianza del emprendedor, la burocracia y el intervencionismo. «Llevamos 97 subidas de impuestos en los últimos años, seis subidas en el Impuesto de Sociedades, dieciséis nuevos tributos que afectan a las empresas de forma directa o indirecta, y quince subidas de cotizaciones. Y ahora una más, otra vez a los autónomos, que sería para ellos la décima subida de cotizaciones sociales», relató.

En cuanto a la corrupción, para los ciudadanos es, dijo, «que cada autónomo, cada empresa, cada familia sabe lo que significa justificar hasta el último céntimo y, sin embargo, los mismos que les piden facturas y comprobantes son los que no vieron, no quisieron ver la corrupción más cercana». «No hay mayor inmoralidad política que castigar al que cumple y beneficiar a quien no. La corrupción no solo roba dinero, roba energía moral y un país agotado moralmente nunca puede prosperar», exclamó.

El tercer motivo de esa desafección, apuntó, es que «se desconfía del empresario como si el beneficio fuese un delito o el éxito una sospecha». «Un Gobierno que ve a la empresa como adversario está condenado a ver el progreso como un contagio», dijo. El líder del PP señaló que «la política es exactamente lo contrario, una alianza moral con sus trabajadores, con su tejido productivo, con quienes sostiene la economía; una alianza con honestidad, con reglas claras, con impuestos razonables, con sentido público».

Congreso de la Empresa Familiar

Este lunes comenzaba el Congreso con una ponencia dedicada al análisis de la situación global de los mercados de la energía y al papel estratégico que desempeñan España y Turquía en ellos, a cargo del doctor Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía.

A continuación, la mesa redonda dedicada al país invitado, titulada 'La Empresa Familiar en Türkiye', que contó con la participación de la presidenta de Limak Group, Ebru Özdemir; el presidente y CEO de Dogus Group, Ferit Sahenk; y la presidenta y CEO de Kale Group, Zeynep Bodur Okyay.

A las 13.30 horas, llegaraba el momento de la inauguración oficial del Congreso presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado por el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La jornada del lunes ha contado también con la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a ponencias centradas en algunos de los grandes desafíos del sector empresarial.

El CEO de Santander España, Ignacio Juliá, abordará la relación entre financiación y competitividad, mientras que el presidente de KPMG España, Juanjo Cano, reflexionará sobre el arraigo como motor de transformación y crecimiento. Asimismo, intervendrá el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, quien analizará el valor estratégico para España de las empresas familiares, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ofrecerá su visión sobre el papel de Europa en el nuevo escenario global, en diálogo con el director general del IEF, José Luis Blanco.

La sesión del lunes por la tarde comenzará con una de las principales novedades de esta edición: una iniciativa que busca reconocer en cada Congreso la labor de organizaciones con un compromiso firme con la sociedad. Este año, el Congreso se detendrá en la labor de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con las intervenciones del presidente del Comité Español de ACNUR, José María Gil-Robles, y del director de Alianzas con el Sector Privado de ACNUR, Jorge Olague.

A continuación, tomará la palabra el CEO de Vicky Foods, Rafael Juan, y la sesión concluirá con la mesa redonda 'Transformando territorios: Una apuesta de futuro', en la que participarán el presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas.

El martes, 21 de octubre, la jornada pondrá el foco en el compromiso social, el relevo generacional y el análisis sobre el futuro de la economía. La sesión comenzará con la intervención de Mercedes Sierra y Marina Fuentes, presidenta y directora general de la organización United Way España, respectivamente.

A continuación, bajo el título 'Historias de origen, vocaciones de destino', se celebrarán dos ponencias que ofrecerán una mirada complementaria sobre la continuidad, el propósito y el compromiso de las empresas familiares. En primer lugar, intervendrán el presidente del Grupo Pikolin, Álvaro Solans; el vicepresidente de Persán, Juan Moya; y el consejero ejecutivo de CL Grupo Industrial,Víctor Leal, quienes compartirán la experiencia de compañías consolidadas que han sabido mantener vivas sus raíces mientras impulsan su crecimiento.

Posteriormente, tomará el relevo una mesa protagonizada por miembros del Fórum Familiar del Instituto de la Empresa Familiar, la red que agrupa a la nueva generación de empresarios familiares y directivos llamados a liderar el futuro del sector. En ella participarán Juan Carlos Álvarez, de Bodegas Vega Sicilia; María Álvarez, directora corporativa del Área de RR. HH. de EULEN; y Ana Álvarez, vicepresidenta del Grupo Armando Álvarez, y presidenta del Fórum Familiar del IEF.

A continuación, se abordará 'El momento económico de España', en una mesa redonda que contará con las intervenciones del director de Kreab Research, Daniel Fuentes; el profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez; y el presidente de Freemarket Corporate Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, quienes analizarán la coyuntura económica nacional y los desafíos del crecimiento. La clausura del Congreso correrá a cargo del presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera, y contará con la previa intervención de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.