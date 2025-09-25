BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Hospital Universitario de Burgos. BC

Convocan una concentración para denunciar la «discriminación» de Sacyl en Burgos

El sindicato Comisiones Obreras denuncia las diferencias entre categorías de trabajadores en la Gerencia de Salud

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:41

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una concentración frente a las puertas del Hospital Universitario de Burgos. La razón radica en la «discriminación» que Sacyl estaría ejerciendo entre las diferentes categorías.

Al respecto, el sindicato ya ha exigido la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial de Sanidad, ante la prolongada inactividad del órgano. Denuncian que su último encuentro se celebró el pasado 4 de junio.

Explican que, en esa ocasión, se llevaba a negociación «la ampliación del cobro por prestar servicios los sábados a las categorías que aun no lo estaban percibiendo». Se refiere a dos categorías: cuidados auxiliares de enfermería y enfermería que, señalan, lo perciben «aunque con diferencias salariales». El sindicato denuncia que la situación es «de agravio» para las categorías que realizan los servicios pero no perciben el complemento.

El sindicato indica que «la falta de convocatoria de la mesa sectorial» ha impedido que se haya «continuado la negociación de la ampliación al resto de categorías» del pago del servicio del sábado.

CCOO considera «inadmisible» esta «desigualdad», por lo que ha convocado una concentración para denunciar la situación. Esta se celebrará el lunes 29 de septiembre, a las 11:00 horas, a las puertas del Hospital Universitario de Burgos.

