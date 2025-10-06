Los dos jóvenes influencers de Burgos que viajan hasta China en furgoneta camperizada Aaron Van Project y Susi Van Project terminaron de reformar un piso y ahora narran en Instagram su aventura. La idea es llegar a Turquía junto a su coneja antes de Navidades

Aaron y Susana junto a su coneja, Kuki, en la furgoneta con la que viajan.

Aaron y Susana salieron de viaje desde Burgos el pasado 10 de septiembre. En su furgoneta camperizada y con la compañía de su coneja Kuki, estos jóvenes planean ir hasta China, aunque viajan sin prisa, disfrutando del paisaje y sin billete de vuelta.

Todo comenzó hace tiempo, allá por enero de 2024. Aaron compró un piso y comenzó a reformarlo él mismo, aprendiendo en cada paso y contándolo a través de su perfil de Instagram (@aaronvanproject). Junto a su novia Susana (@susivanproject) terminaron la obra y continuaron con otro proyecto que habían comenzado algo antes: la camperización de una furgoneta para dar la vuelta al mundo.

La pareja de Burgos, que viaja junto a su coneja, ha ido completando todos esos hitos y ahora ha puesto rumbo a China, aunque señalan que lo importante «es el viaje». Han comenzado su aventura conociendo las Bardenas Reales y también en Aragón, en Mallos de Riglos y Sádaba. «Tenemos menos de 30 años, así que o lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca», señalan los jóvenes influencers en uno de sus vídeos.

Furgoneta camperizada por ellos mismos

Aaron y Susana llevan meses preparando este viaje. Tenían la furgoneta adaptada, porque lo hicieron antes de reformar el piso, pero faltaban algunos retoques. «Está al 95%», señala Aaron, que explica que se ha llevado algunas herramientas al viaje «para rematar» algún detalle.

La furgoneta de estos burgaleses pesa 3.200 kilogramos y está totalmente equipada. Dentro cuenta con cama, cocina, depósito de agua, electricidad... y una jaula para su coneja Kuki. Además, los jóvenes también han arreglado la chapa y pintado, tal y como mencionan en sus vídeos.

Además de las herramientas, Aaron y Susana llevan lo imprescindible para su viaje en furgoneta y para contarlo. No se han olvidado del trípode ni de la ropa. Respecto a la comida, irán comprando lo necesario en supermercados y, a través de sus canales de Instagram, contarán lo que se gastan. Cuentan con un presupuesto de 800 euros al mes.

Su viaje no es «sólo conducir»

Susana y Aaron partieron de Burgos a mediados de septiembre. Tienen claro que en su viaje quieren disfrutar, así que no pasarán del día conduciendo. Estiman que estarán al volante entre tres y cuatro horas diarias y, el resto, lo utilizarán para visitar lugares y crear contenido para redes sociales.

Respecto a su itinerario, su destino final es China, aunque ahora están en Francia. Tienen la ruta más o menos establecida y planean llegar a Turquía antes de Navidades. Para ello bordearán el mar Mediterráneo, aunque la pareja admite que van «sobre la marcha» y valoran desviarse para descubrir lugares interesantes.

Por el camino, tanto Susana como Aaron grabarán contenido para sus redes sociales. Planean hacer una serie de su viaje e ir compartiéndolo con sus más de 78.000 seguidores (entre los dos). Enseñarán cómo es su día a día, si se ajustan a su propio presupuesto y detalles de sus destinos.

Sin fecha de vuelta

Aaron y Susana viajarán en su furgoneta camperizada durante «un año» por lo menos. «No tenemos fecha de vuelta», explican, ya que ir «con la casa a cuestas» ofrece ciertas ventajas como esta.

Respecto a las Navidades, planean pasarlas fuera de casa, aunque no lo saben «al 100% porque vamos con el conejo». La pareja de influencers de Burgos planea la posibilidad de llegar a Turquía y viajar en avión hasta España para dejar a Kuki. «El conejo es un poco de impedimento», explica Aaron, ya que en algunos países exigen una cuarentena para los animales, lo que retrasaría el viaje de la pareja.

Sin embargo, tanto Aaron como Susana reiteran que la ruta del viaje no está cerrada y se mantienen abiertos a cambios. También en cuanto al destino, ya que el más cercano es Turquía. Una vez pasado este país, la meta final es China, aunque señalan que, si no fuese posible, tratarían de viajar en su furgoneta camperizada hasta Japón desde Rusia.

Miedos y ganas a partes iguales

Embarcarse en una aventura así es para los valientes, y Aaron y Susana quieren demostrar su arrojo. Señalan que una de sus preocupaciones es quedarse sin agua en su furgoneta camperizada, que posee un depósito de 112 litros. Por otro lado, les causan respeto también los posibles robos que se pueden cometer en «su casa» portátil.

Asimismo, viajar por países «un poco desconocidos», como Kazajistán, Uzbekistán o Kirguistán, les impone en cierta medida. «Nos asusta un poco el tema del invierno», explica Aaron, señalando que tendrán que tener en cuenta las temperaturas en Asia central, que pueden llegar a los 25 grados centígrados negativos. La furgoneta de los influencers cuenta con calefacción, pero quizás deban reforzar la que ya tienen.

En el otro lado de la baraja, Aaron y Susana destacan que, gracias a este viaje, podrán conocer «un montón de cosas nuevas» y salir de España a visitar el mundo. Respecto a sus familiares y amigos, Susana y Aaron les han comentado que «no se preocupen mucho» y que, por supuesto, tanto ellos como todos sus seguidores podrán seguir sus andanzas a través de sus perfiles de Instagram.