Reunión de representantes de la empresa china Anhui RN Technology Co., Ltd. con miembros de FAE y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. FAE

Una empresa china explora en Burgos oportunidades de inversión industrial

La delegación asiática ha sido recibida en la sede de FAE, por el presidente de la organización, Nacho San Millán, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala,

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

Invitada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), la empresa china Anhui RN Technology Co., Ltd., líder en el sector de energías renobables, ha mantenido este martes, 11 de noviembre, en Burgos su primer contacto institucional y empresarial con el tejido económico de la ciudad, en el marco de una visita promovida por la consultora internacional Kalea Group que dirige Fran González, encargada de acompañar a la firma asiática en su proceso inversor, facilitando la comunicación entre las partes y aportando un conocimiento especializado de la cultura y las prácticas empresariales chinas.

La delegación, encabezada por la directora de la División de Negocios Internacionales, Lingiun Wu, ha sido recibida en la Casa del Empresario, sede de FAE, por el presidente de la organización, Nacho San Millán y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quienes han presentado las principales fortalezas del entorno industrial burgalés y las ventajas competitivas que ofrece la ciudad para acoger nuevos proyectos de inversión.

Durante el encuentro se ha puesto de relieve la posición estratégica de Burgos como eje logístico e industrial del norte de España, su excelente red de comunicaciones, la amplia disponibilidad de suelo industrial de calidad y la diversificación de su base productiva, con especial peso en los sectores de automoción, agroalimentación, química y energías renovables. También se ha destacado el alto nivel de cualificación del talento local y el modelo de colaboración entre instituciones y empresas que caracteriza al territorio.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha afirmado que «Burgos ha demostrado ser una ciudad capaz de atraer inversión extranjera de calidad, gracias a su estabilidad y su gran capacidad industrial». Por su parte, el presidente de FAE ha subrayado que «este primer contacto con Anhui RN Technology ha sido muy fructífero y refuerza la proyección internacional de Burgos como destino inversor de referencia».

Visita a empresas

A lo largo de la jornada, la delegación china está visitando empresas representativas del tejido industrial burgalés, como GJ Automotive, Norsol y VTBatteries, donde ha conocido de primera mano el nivel de desarrollo tecnológico y de automatización de la industria local. Los responsables de Anhui RN Technology han mostrado un notable interés por el suelo disponible y por las posibles sinergias con compañías locales, destacando la capacidad de Burgos para acoger proyectos industriales sostenibles.

Como parte de su agenda institucional en Castilla y León, la delegación mantendrá esta tarde una reunión con el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, en la que también participará la alcaldesa de Burgos, y mañana tiene previsto continuar su programa en Valladolid con una reunión en la empresa pública SOMACYL, centrada en el ámbito de las energías renovables.

La organización empresarial ha destacado que «este primer contacto ha abierto la puerta a futuras oportunidades de cooperación y posibles proyectos de implantación en la provincia».

