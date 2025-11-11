El precio del metro cuadrado en Burgos supera los 2.000 euros por primera vez desde 2012 En Aranda de Duero y Miranda de Ebro también existe un coste por superficie que no se veía desde hace más de una década

Adrián Miguel Ruiz Burgos Martes, 11 de noviembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Cuando el río suena, agua lleva. El precio de la vivienda en Burgos ciudad no ha dejado de aumentar en lo que llevamos de 2025. Como consecuencia en el pasado mes de septiembre, según datos del portal inmobiliario Idealista, superó el umbral de los 2.000 euros hasta alcanzar los 2.025, subida que se ha mantenido en octubre, llegando hasta los 2.050 euros. Se trata de un aumento de más de 200 euros durante estos diez meses del año, además de ser una cifra que no se alcanzaba desde febrero de 2012.

Y este incremento no solo puede verse en el mercado de venta: también en el del alquiler. La progresión, a excepción del pasado mes de septiembre, ha sido constante. A día de hoy, el metro cuadrado en la capital de la provincia se encuentra a diez euros. Se trata de un nuevo máximo histórico desde que se empezaron a recoger estos datos en 2010.

Además del precio de la vivienda, el número de las mismas que se encuentran disponibles para su compra o alquiler y la precariedad de los sueldos hacen de emanciparse una tarea prácticamente imposible. Esto hace que se busquen alternativas asequibles para diferentes edades y patrimonios. Aunque, por otro lado, el mercado inmobiliario en Burgos volvió a repuntar durante el pasado año.

Gamonal es el barrio donde más sube el precio; el casco antiguo de la ciudad, lo más caro

Según los datos publicados por el portal inmobiliario, Gamonal y Capiscol son las zonas en las que más ha aumentado el precio del metro cuadrado durante el último año. En concreto, el valor del mismo ha aumentado en 322 euros con respecto al octubre del año pasado. Aun así, se mantiene como el área más barata de Burgos.

Por otro lado, el área de la ciudad en la que más cara se encuentra la vivienda es el casco histórico, donde actualmente el metro cuadrado tiene un valor de 2.592 euros. Supone un pequeño descenso con respecto a meses anteriores, pero un aumento de 155 euros con respecto a su valor en 2024.

En el caso del alquiler, el casco antiguo comparte ambos títulos: el de más caro y la zona en la que más ha ascendido en el último año. El metro cuadrado se encuentra a 12,1 euros, un aumento cercano al 20% anual. En contraparte, Gamonal, Capiscol y el área sur de la ciudad se colocan como los espacios más baratos en los que conseguir un arrendamiento.

Aumenta el precio en los grandes núcleos de la provincia

Esta situación no solo se da en la capital burgalesa; se extrapola a los otros municipios principales de la provincia. Aranda de Duero y Miranda de Ebro están sufriendo un aumento similar, aunque la localidad que más ha visto cómo se encarecía su precio de venta es Briviesca, que ha registrado una subida de un 32.4%.

En cuanto al alquiler, a diferencia de la capital burgalesa, se ha desinflado en cierta medida el furor del verano, fecha en la que se alcanzó el pico de valor del metro cuadrado. Sin embargo, las cifras de este último año suponen un pico histórico desde que se empezaron a registrar datos en 2012 para ambas localidades.

Temas

economia

Alquiler

Vivienda