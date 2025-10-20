BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 20 de octubre
El rey Felipe VI en el Grupo Antolin. Ricardo Ordóñez-ICAL

Felipe VI resalta que Antolin es «ejemplo de excelente convergencia entre origen y destino»

El monarca ha visitado las instalaciones de la compañía burgalesa con motivo de su 75 aniversario

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:29

El rey Felipe VI resaltó este lunes, 20 de octubre, que el Grupo Antolin representa «uno de los numerosos ejemplos» que tiene el país «de excelente convergencia entre origen y destino». El monarca recordó que «tuvo el honor de entregarle a José Antolín Toledano el tercer premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en 2016».

«Entonces, su hija Helena se refirió a su empeño de crear valor a largo plazo a base de trabajo duro, honestidad, ambición por ser los mejores y una apuesta decidida por la innovación», manifestó el rey de España, al tiempo que apostilló: «Excelente receta, sin duda, para cualquier proyecto empresarial».

Felipe VI visitó hoy la sede central del Grupo Antolin en Burgos con motivo del 75 aniversario de la empresa dedicada al diseño y fabricación de componentes para el interior del automóvil. El monarca fue recibido por el presidente, Ernesto Antolin; la vicepresidenta, Emma Antolin; y la consejera delegada, Cristina Blanco. Por parte de las autoridades, asistieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

