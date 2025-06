El festival Zurbarán Rock Burgos desvela un grupo musical

BURGOSconecta Burgos Viernes, 27 de junio 2025, 12:54 Comenta Compartir

Zurbarán Rock Burgos ha desvelado que estarán presente en la próxima edición del Festival el grupo RED-TRYSHA y VAN HALIEN, del proyecto 'Alien Rock'n' Expolision'. Estos 'alienígenas' cuentan con una dilatada trayectoria como banda residente del show de variedades Machine's Late Night Show, lo que los ha llevado a participar en todas ediciones del prestigioso festival alemán Wacken Open Air desde 2017, así como en sus festivales asociados: Full Metal Holiday y Full Metal Cruise.

RED-TRYSHA y VAN HALIEN ayudarán a vivir con más intensidad todo lo que suceda los días 18 y 19 de julio en el festival gratuito, en el que además participarán en un programa especial de Vive Metal (para Vive Radio, emisora oficial del festival), que se emitirá en directo, desde la Plaza del Rey San Fernando, el sábado 19 de julio, de 12:00 a 13:00 horas, junto al escenario Fundación Círculo, como antesala al concierto acústico de Robin McAuley.

La programación del viernes 18 de julio estará formada por los conciertos de Myrathm Ross the Boss, Robin MCauley, Gama Bombm Hadadanzam Pulsa Denura, Rave in fire, Xeneris y Cinnamon. El sábado 19 por el mediodía será el turno para el concierto acústico de Robin Mcaule, mientras que por la tarde-noche tocarán Stratovarius, Crazy Lixx, Evil Invaders, Kilmara, Hell in the club, Bridear, Injector, Overdrivers y Blaze The Trail.

