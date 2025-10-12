La Guardia Civil celebra frente a la Catedral de Burgos el día su patrona En honor a la Virgen del Pilar, se ha procedido a un izado de bandera, una parada militar y un desfile

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 12 de octubre 2025, 14:19

La Comandancia de la Guardia Civil de Burgos ha celebrado a lo largo de esta mañana del domingo 12 de octubre la festividad en honor a su Patrona: la Virgen del Pilar. Desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde, han tenido lugar diferentes actos que han sido presenciados por centenares de personas frente a la Catedral.

En primer lugar, se celebró una misa en el Altar Mayor del templo, oficializada por el Arzobispo de Burgos, Mario Iceta. A su salida a las 11.30, comenzaba el acto institucional presidido por el teniente coronel José Javier González Jiménez, junto con el subdelegado del Gobierno de España en la provincia, Pedro Luis de la Fuente. En la parada militar han estado presentes diferentes grupos y escuadras en representación de diferentes unidades de seguridad de la provincia.

Miembros del cuerpo de la Guardia Civil durante el acto de esta mañana. Adrián Miguel Ruiz

Se han otorgado 4 cruces de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, 1 cruz con Distintivo Rojo de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y 16 cruces con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. También se ha entregado un diploma de reconocimiento a la dedicación y trayectoria a un veterano del cuerpo de 89 años de edad y otros cinco a diferentes civiles por su colaboración con el mismo.

Posteriormente, González Jiménez y de la Fuente se dirigían a los presentes con diferentes discursos en los que recogían la tarea y la importancia del cuerpo de la Guardia Civil en Burgos. Acto seguido, se dio homenaje a todos aquellos agentes que cayeron en acto de servicio.

Por último, ha tenido lugar el desfile con los 70 efectivos y 14 vehículos oficiales de diferentes unidades del cuerpo que estaban presentes en el acto.