BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del acto realizado por la Guardia Civil frente a la Catedral de Burgos.
Imagen del acto realizado por la Guardia Civil frente a la Catedral de Burgos. Adrián Miguel Ruiz

La Guardia Civil celebra frente a la Catedral de Burgos el día su patrona

En honor a la Virgen del Pilar, se ha procedido a un izado de bandera, una parada militar y un desfile

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:19

Comenta

La Comandancia de la Guardia Civil de Burgos ha celebrado a lo largo de esta mañana del domingo 12 de octubre la festividad en honor a su Patrona: la Virgen del Pilar. Desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde, han tenido lugar diferentes actos que han sido presenciados por centenares de personas frente a la Catedral.

En primer lugar, se celebró una misa en el Altar Mayor del templo, oficializada por el Arzobispo de Burgos, Mario Iceta. A su salida a las 11.30, comenzaba el acto institucional presidido por el teniente coronel José Javier González Jiménez, junto con el subdelegado del Gobierno de España en la provincia, Pedro Luis de la Fuente. En la parada militar han estado presentes diferentes grupos y escuadras en representación de diferentes unidades de seguridad de la provincia.

Miembros del cuerpo de la Guardia Civil durante el acto de esta mañana.

Ver 74 fotos
Miembros del cuerpo de la Guardia Civil durante el acto de esta mañana. Adrián Miguel Ruiz

Se han otorgado 4 cruces de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, 1 cruz con Distintivo Rojo de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y 16 cruces con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. También se ha entregado un diploma de reconocimiento a la dedicación y trayectoria a un veterano del cuerpo de 89 años de edad y otros cinco a diferentes civiles por su colaboración con el mismo.

Noticias relacionadas

Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos

Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos

El Palacio de Justicia de Burgos acoge el acto de apertura del nuevo año judicial en Castilla y León

El Palacio de Justicia de Burgos acoge el acto de apertura del nuevo año judicial en Castilla y León

Fusil del siglo XIX por correo: investigada una mujer en Burgos por enviar un arma histórica y operativa

Fusil del siglo XIX por correo: investigada una mujer en Burgos por enviar un arma histórica y operativa

Posteriormente, González Jiménez y de la Fuente se dirigían a los presentes con diferentes discursos en los que recogían la tarea y la importancia del cuerpo de la Guardia Civil en Burgos. Acto seguido, se dio homenaje a todos aquellos agentes que cayeron en acto de servicio.

Por último, ha tenido lugar el desfile con los 70 efectivos y 14 vehículos oficiales de diferentes unidades del cuerpo que estaban presentes en el acto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático»
  2. 2 La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos
  3. 3 Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos
  4. 4 Detenido un hombre en Burgos que robó en un coche tras reventar la luna con un extintor
  5. 5 Por qué es tan difícil alquilar en el medio rural de Burgos: de la desconfianza a las casas por reformar
  6. 6 Detrás de los traslados de presos en Burgos: «Lo han intentado, pero en 18 años nadie se ha fugado»
  7. 7 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 11 de octubre
  9. 9 ¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?
  10. 10 Servicios Sociales de la Junta tendrá un nuevo edificio en Burgos en la primavera de 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Guardia Civil celebra frente a la Catedral de Burgos el día su patrona