Foto de archivo de una ambulancia. BC

Herido un ciclista menor de edad tras colisionar contra un coche en Burgos

El suceso ocurría minutos después de las 14:30 horas

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 21 de octubre 2025, 15:00

Un menor de edad ha resultado herido este martes 21 de octubre en un accidente de tráfico en Burgos. El suceso ha ocurrido en el camino Casa de la Vega sobre las 14:30 horas.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso acerca de una colisión entre un turismo y un ciclista en la zona este de Burgos. El joven ciclista, de 16 años, ha resultado herido tras el accidente.

El varón aquejaba daños en la cadera, según especifica el servicio de Emergencias. Hasta este lugar de Burgos se han desplazado la Policía Local, la Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl para atender al menor herido.

