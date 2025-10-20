Evacuada una decena de personas mientras dormía por el incendio de una estación de servicio en Burgos Los agentes alertaron y movilizaron a los ocupantes de ocho camiones y dos furgonetas que pernoctaban junto a la instalación incendiada

La Guardia Civil intervino de madrugada en un incendio declarado en una estación de servicio de Olmillos de Sasamón, donde varios conductores descansaban en el interior de sus vehículos. El fuego, detectado en torno a las 03:00 horas, obligó a los agentes a evacuar personalmente a los ocupantes de ocho camiones y dos furgonetas ante el riesgo de intoxicación por humo y de quemaduras.

Los hechos ocurrieron a las 03:00 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Burgos, recibió una llamada informando de la presencia de humo procedente del interior de unos de los edificios del complejo.

De inmediato, una patrulla perteneciente al Puesto de Melgar de Fernamental se trasladó al lugar y verificó la existencia de un incendio activo en el inmueble. En ese momento, en el aparcamiento del recinto se encontraban ocho camiones y dos furgonetas, cuyos conductores descansaban en el interior de sus respectivos habitáculos.

Quemaduras o intoxicación

Ante el peligro inminente tanto de sufrir quemaduras graves como de intoxicación por inhalación de gases, los agentes alertaron a los ocupantes de los vehículos personalmente, haciendo uso de señales acústicas y luminosas, evacuándolos de la zona acto seguido.

Durante el dispositivo desplegado a continuación, que también contó con la participación de efectivos del Puesto Principal del Alfoz y del Subsector de Tráfico de Burgos, se estableció un perímetro de seguridad hasta la llegada de los servicios de extinción, en el que las patrullas llevaron a cabo labores de regulación del tráfico y control del acceso, al tiempo que mantenían una rigurosa vigilancia del avance de las llamas, por si fuera necesario el desalojo de un hotel ubicado a 100 metros del foco del incendio.

Infraestructuras afectadas

Sin embargo, el fuego sería declarado totalmente extinguido a las 06:00 horas, habiendo afectado únicamente a uno de los almacenes situados en la estación.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de las personas, ya que la coordinación entre patrullas y el resto de servicios de emergencia permitió que sólo hubiera que lamentar daños materiales.

A su vez, la Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de denunciar; para lo que pone a su disposición el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app Alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del Patrimonio, medio ambiental o ciberdelincuencial es tratada de manera discreta y anónima.