Herido un joven en una saluda de vía en Burgos

Un varón de 25 años tiene que recibir asistencia sanitaria tras sufrir un accidente de tráfico en el entorno de Olmillos de Sasamón

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:30

Un varón de 25 años de edad ha resultado herido en la mañana de este lunes como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la A-231, a la altura de la localidad burgalesa de Olmillos de Sasamón.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 9:30 horas de la mañana en el kilómetro 139 de la autovía que une Burgos con León, donde un turismo que circulaba por allí ha sufrido una aparatosa salida de vía.

Una vez recibida la alerta, hasta allí se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario del Sacyl, que han atendido al joven, quien refería heridas en un brazo.

