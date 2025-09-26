BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Palacio de la Isla de Burgos acoge una nueva sesión de 'Contando la música'. BC

Homenajean al compositor Mendelssohn y su 4ª sinfonía en Burgos

El director de orquesta José Luis López Antón ofrece en el palacio de la Isla su homenaje al músico alemán este lunes a las 18:30 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:04

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza el lunes, 29 de septiembre, a las 18:30 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos una nueva sesión de 'Contando la música', la charla de apreciación musical que imparte José Luis López Antón, director de la Orquesta Sinfónica de Ávila. En este encuentro con la música clásica, analizará la Sinfonía n.º 4 en La mayor, Op. 90, Italiana, de Félix Mendelssohn, compuesta entre 1830 y 1833 e inspirada en el viaje que el compositor realizó por Italia. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

Burgos celebrará su primer Festival de la Morcilla en octubre

Burgos celebrará su primer Festival de la Morcilla en octubre

La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»

La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»

'Italiana' es una composición que destaca por su luminosidad y vitalidad, que se estructura en cuatro movimientos: 1. Allegro vivace: Apertura radiante, enérgica, en forma sonata. Evoca la alegría y la vitalidad mediterránea; 2. Andante con moto: movimiento solemne y sombrío, inspirado en procesiones religiosas italianas, con carácter coral; 3. Con moto moderato: elegante y sereno, en forma de minueto, con clara influencia clasicista y 4. Saltarello: presto: Final vibrante y frenético, basado en danzas populares italianas (saltarello y tarantela). En conjunto, la obra es un homenaje musical a la luz y la pasión italiana, uniendo maestría formal y frescura juvenil.

'Contando la música' es una iniciativa nacida de la inquietud de este joven músico para acercar al público los entresijos de las grandes obras maestras de la música clásica pertenecientes a distintos géneros.

José Luis López Antón está considerado una de las más brillantes promesas de la nueva generación de directores de orquesta en España. Ha dirigido también la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión española (ORTVE), la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Verum, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Joven Orquesta Sinfónica de Castellón, la Orquesta de Segovia, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, el Ensemble de Música Contemporánea del COSCyL, y la Orquesta infantil 'In Crescendo' del proyecto socioeducativo de la OSCyL. Además, ha dirigido en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona y el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigadas tres empleadas de un supermercado de Burgos por el robo de productos y dinero de la caja
  2. 2 Arrancan las obras de la primera iglesia ortodoxa de Burgos
  3. 3 Herido un motorista en una colisión con un turismo en Burgos
  4. 4 La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»
  5. 5 El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más
  6. 6 Convocan una concentración para denunciar la «discriminación» de Sacyl en Burgos
  7. 7 Tres meses del sueldo medio en Burgos se destinan para la cesta de la compra anual
  8. 8 Detenido en Burgos tras sorprenderle en su patinete eléctrico con varios objetos robados
  9. 9 El mural de Miranda de Ebro que está entre los mejores del mundo
  10. 10 Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Homenajean al compositor Mendelssohn y su 4ª sinfonía en Burgos

Homenajean al compositor Mendelssohn y su 4ª sinfonía en Burgos