Homenajean al compositor Mendelssohn y su 4ª sinfonía en Burgos El director de orquesta José Luis López Antón ofrece en el palacio de la Isla su homenaje al músico alemán este lunes a las 18:30 horas

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza el lunes, 29 de septiembre, a las 18:30 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos una nueva sesión de 'Contando la música', la charla de apreciación musical que imparte José Luis López Antón, director de la Orquesta Sinfónica de Ávila. En este encuentro con la música clásica, analizará la Sinfonía n.º 4 en La mayor, Op. 90, Italiana, de Félix Mendelssohn, compuesta entre 1830 y 1833 e inspirada en el viaje que el compositor realizó por Italia. La entrada es libre hasta completar el aforo.

'Italiana' es una composición que destaca por su luminosidad y vitalidad, que se estructura en cuatro movimientos: 1. Allegro vivace: Apertura radiante, enérgica, en forma sonata. Evoca la alegría y la vitalidad mediterránea; 2. Andante con moto: movimiento solemne y sombrío, inspirado en procesiones religiosas italianas, con carácter coral; 3. Con moto moderato: elegante y sereno, en forma de minueto, con clara influencia clasicista y 4. Saltarello: presto: Final vibrante y frenético, basado en danzas populares italianas (saltarello y tarantela). En conjunto, la obra es un homenaje musical a la luz y la pasión italiana, uniendo maestría formal y frescura juvenil.

'Contando la música' es una iniciativa nacida de la inquietud de este joven músico para acercar al público los entresijos de las grandes obras maestras de la música clásica pertenecientes a distintos géneros.

José Luis López Antón está considerado una de las más brillantes promesas de la nueva generación de directores de orquesta en España. Ha dirigido también la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión española (ORTVE), la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Verum, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Joven Orquesta Sinfónica de Castellón, la Orquesta de Segovia, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, el Ensemble de Música Contemporánea del COSCyL, y la Orquesta infantil 'In Crescendo' del proyecto socioeducativo de la OSCyL. Además, ha dirigido en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona y el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.