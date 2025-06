El juego premiado y made in Burgos con el que se puede 'conquistar' Castilla y León: «Es el bebé que ha creado todo»

Sara Sendino Burgos Domingo, 22 de junio 2025, 09:25 Comenta Compartir

Lo que empezó siendo una diversión acabó en premio para Markel y Maite. Estos dos jóvenes de Guipúzcoa, pero afincados en Burgos desde hace años, han creado una aplicación de turismo para conquistar Castilla y León. Sin embargo, sus planes van más allá y actualmente están colaborando en varios proyectos y también planean extender su app a nivel nacional.

Maite del Corte es biotecnóloga y gestiona proyectos de innovación. Un antiguo trabajo fue el que la trajo a Burgos, aunque ahora teletrabaja para Madrid. Por su parte, Markel Juaristi había trabajado en marketing digital hasta que dio el salto a la programación de aplicaciones. El teletrabajo de él también ha propiciado que hayan escogido Burgos como ciudad para vivir y «a mitad de camino entre el País Vasco y Madrid», explica Maite.

A ambos les gusta participar en concursos. Hablan, exponen sus ideas, sus objetivos, llegan a acuerdos y se lanzan a trabajar. ¿Su objetivo? Ganar y aumentar su portfolio. Han participado en concursos de artículos científicos, así como en otros certámenes de datos abiertos, como el de la Junta de Castilla y León de 2024. Gracias a su aplicación 'ConquistaCyL', estos jóvenes quedaron en segundo puesto.

La inspiración está en todas partes

Con intención de hacerse un hueco en el mundo de la programación, Maite y Markel decidieron concursar en el certamen de la Junta en 2023, pero no resultaron ganadores. Este certamen consiste en realizar aplicaciones, ideas o reportajes periodísticos a partir de conjuntos de datos del portal de Datos Abiertos.

Ese primer año, Maite y Markel no ganaron; sin embargo, en 2024 decidieron volver a concursar. En un principio, pensaron en realizar una aplicación que señalaba los sitios de Castilla y León donde se puede pescar y la temporada para ello. Pero, tras «mes y medio» con la idea, se dieron cuenta de que «ya existía» una aplicación para ello.

En ese momento, la pareja vivió «un parón». «¿Qué hacemos?», se preguntaban, dado que hay muchos proyectos realizados al respecto. Como a Maite y Markel les gusta el mundo del turismo, dedicieron tirar por ese tema. La idea surgió mientras los guipuzcoanos visitaban Burdeos. «Mientras estábamos haciendo una ruta por Aquitania, allí hay una aplicación que se llama Terraventura«, explica Maite.

Esta consiste en responder a retos mientras se realizan rutas guiadas, como una especie de juego. Entonces se les ocurrió la idea, dado que a ambos les gusta el turismo y, para Markel, en términos de programación esta era «básica». Y surgió el germen de 'ConquistaCyL', un juego que consiste en recorrer ciudades o comarcas de Castilla y León en el que, tras superar retos, el usuario va ganando premios.

Trabajo a contrarreloj

Para crear 'ConquistaCyL', Markel y Maite disponían de dos meses. Por tanto, la pareja se repartió el trabajo: la biotecnóloga descargó, ordenó y preparó los datos, mientras que el programador ideaba el código. «El mayor reto era para nosotros que queríamos integrar cosas para ganar», explica Markel hablando de la realidad aumentada, incluida en el juego.

Porque, a medida que vas acudiendo a los monumentos donde están las pruebas, algunos de los retos de 'ConquistaCyL' van mostrando objetos en realidad aumentada, como monedas o un caballero montado en su caballo. También incluyeron puzzles, orden de hechos históricos... «Sabíamos qué juegos queríamos hacer», recalca Markel.

Pero todo ocurrió muy rápido, ya que en dos meses la aplicación tenía que estar lista para presentarla al concurso. En ese momento, Markel estaba en paro, pero pensó que era una buena oportunidad para mejorar su portfolio. «Fuimos demasiado ambiciosos», reconocen ambos a posteriori. La razón es que Castilla y León es una comunidad autónoma con nueve provincias y un patrimonio muy extenso y fue difícil abarcar todo, pero en su aplicación cuentan con 14 retos igualmente.

Ampliar Cómo es la aplicación 'ConquistaCyL' 'ConquistaCyL' es una aplicación de descarga gratuita, para todos los públicos y una «manera de hacer turismo más divertida», explican sus creadores. Al obtenerla, el usuario debe registrarse para guardar su progreso y escoger qué personaje medieval quiere elegir: un chico o una chica. Después, debe elegir un reto de una zona (Burgos, Salamanca, Este de Valladolid...) y acudir a cada monumento propuesto para realizar el reto. Acto seguido debe realizar el juego propuesto para ganar monedas y recibir un premio final. Actualmente está disponible su versión para dispositivos con sistema iOS (iPhone), aunque Markel y Maite no descartan ampliarla a los móviles con Android en un futuro.

Sin embargo, Markel y Maite presentaron su aplicación 'ConquistaCyL' a los premios Datos Abiertos 2024 y ganaron el segundo premio, dotado con 1.500 euros. Era la primera vez que ganaban en este tipo de concursos, así que para ambos fue «impresionante» y «espectacular». Tanto que la pareja lo celebró brindando con el mismo vino con el que, en Burdeos, se les ocurrió la idea de la app desarrollada en Burgos.

Mismo código, diferentes versiones

Pero el trabajo de Markel y Maite con 'ConquistaCyL' no quedaba ahí. Rápidamente, la pareja afincada en Burgos comenzó a reescribir el código para crear una aplicación similar para el concurso de País Vasco, en el que quedaron en cuarta posición. En este caso, un ovni que visitaba la zona era el protagonista e iba consiguiendo patatas en lugar de monedas.

«Reutilizamos el código, cambiamos diseño, mejoramos los problemas que había...», explica Markel. Por ello, 'ConquistaCyL' es una versión 'beta', como una prueba. «Ha sido como el bebé que ha creado todo», afirma el desarrollador. Tanto que su diseño también les sirvió para un concurso del Cabildo de Tenerife y para otros proyectos que la pareja tiene entre manos.

Ampliar La app 'ConquistaCyl' promueve la interacción con los monumentos. Adrián Miguel Ruiz

De hecho, en un futuro la idea de los guipuzcoanos instalados en Burgos es la de amplificar 'ConquistaCyL' a todo el territorio nacional. Ahora mismo cuentan con tres aplicaciones (Castilla y León, País Vasco y Tenerife) pero cada una con una temática diferente.

Pero la intención es crear una sola aplicación que logre «mover un poquito el turismo de las zonas masificadas», explica Maite, aunque sin perderse los monumentos o atracciones imprescindibles. La idea sería, por ejemplo, «motivar a la gente a que cuando visite Burgos no visite solo la Catedral, el Arco Santa María y el Cid; sino que se animen y se acerquen hasta la cartuja de Miraflores», detalla.

Un proyecto europeo y Madrid In Game entre manos

Cuando crearon la aplicación 'ConquistaCyL', Markel y Maite reutilizaron el código para crear otras apps. Llegó un momento en el que pensaron en «intentar moverlo» para ver si tenía negocio. Participaron en un proyecto de la Universidad del País Vasco, y ahora también tienen otro trabajo con el campus de videojuegos Madrid In Game.

Con este último pretenden trasladar la idea o el prototipo a nivel nacional y comprobar «si es viable llevarlo al mercado», explica Maite. Allí cuentan con un mentor con el que realizan asesorías y tratan de mejorar su aplicación, un videojuego aplicado con tintes educativos.

Por otro lado, Markel también colabora con el proyecto Vivemais, coordinado por la Universidad de Valladolid y la Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro, de Portugal. El joven trabaja en el desarrollo de una aplicación que sirva para que las tecnologías sean más accesibles y usables para personas de mayor edad. Markel viaja a pueblos de Castilla y León y Portugal para probar su aplicación in situ y descubrir qué componentes gustan a los mayores y cuáles debe mejorar para acceder mejor a ellos.

Asimismo, no descartan presentarse a más concursos, aunque de momento están inmersos en el proyecto de Madrid In Game. En cuanto al certamen de la Junta, señalan que no tienen «tanta motivación» porque las bases de datos se actualizan cada menos tiempo y el premio no es tan cuantioso como para «hacer rentable» la aplicación móvil.

Con 'ConquistaCyL' nació una aplicación base para Markel y Maite. Desde agosto de 2024 han trabajado en ella y, actualmente, siguen esforzándose en mejorarla para poder lanzarla al mercado de una forma ampliada. «No hemos parado nunca», explica Markel, aunque la pareja afincada en Burgos confirma que esta es una forma de estar juntos y crecer como pareja y como desarrolladores.

