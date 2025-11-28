BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Juguetería Chapero Premio Comercio Excelente 2025
Un empleado de la juguetería Chapero coloca las muñecas, en una imagen de archivo. AMC

Juguetería Chapero Premio Comercio Excelente 2025

El establecimiento celebró el pasado mes de octubre sus 125 años de historia

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:03

La Federación de Comercio de Burgos (FEC Burgos) entregará el próximo 2 de diciembre, a las 9:30 horas, en el Edificio Nexo de la Fundación Caja Burgos, el galardón Comercio Excelente 2025 a Juguetería Chapero, en reconocimiento a la destacada trayectoria de esta empresa emblemática de la ciudad.

Juguetería Chapero celebró el pasado mes de octubre sus 125 años de historia, siendo parte fundamental de la infancia de varias generaciones de niños y niñas burgaleses. Su evolución constituye un ejemplo de relevo generacional y de continuidad empresarial. El buen hacer y la visión de sus cuatro generaciones han consolidado este comercio como un referente en Burgos, tanto por su gestión como por su pasión por el mundo del juguete.

Los orígenes de Juguetería Chapero se remontan a finales del siglo XIX, cuando nació como un negocio familiar dedicado a ofrecer juguetes de calidad y artículos de mercería. Décadas después, continúa siendo un punto de encuentro para las familias burgalesas y un referente en atención y servicio.

En 1993, la incorporación de la cuarta generación impulsó una etapa de modernización, introduciendo cambios para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a las demandas del mercado, sin renunciar a los valores que han caracterizado siempre a la empresa: cercanía, calidad, compromiso con la comunidad e innovación ante los retos del entorno actual.

Con este reconocimiento, FEC Burgos pone en valor la contribución de Juguetería Chapero al tejido comercial de la ciudad y su capacidad para mantener vivo un modelo de comercio que combina tradición, profesionalidad e innovación.

El Premio Comercio Excelente, que alcanza su novena edición, es una iniciativa de FEC Burgos enmarcada en el convenio que la Federación mantiene con el Ayuntamiento de Burgos dentro del Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad.

