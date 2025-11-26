BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un mercado efímero en Burgos. Sara Sendino

Los dos mercados efímeros que se celebran en dos casas de Burgos durante pocas horas

Las ventas serán exprés y sólo se podrá comprar del jueves 27 al domingo 30 de noviembre

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

Vuelven los mercados efímeros a la ciudad de Burgos. Esta vez, las ventas serán breves y durarán escasas horas. En ellas se podrán comprar todos los objetos de dos viviendas.

Por una parte, Nathalie de Sweet Home Market organiza un mercado vintage para vaciar un hogar de la calle Guardia Civil, cerca del parque Virgen del Manzano. Este se celebrará en el número 4, piso 7ºB, dese el jueves 27 hasta el sábado 29 de noviembre. El horario del jueves será de 15 a 21 horas; el viernes de 12 a 21 horas y, el sábado, de 13 a 20 horas.

El segundo mercado efímero se celebrará el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre en una casa de Burgos. En él se venderán todo tipo de objetos: desde vajillas, botellas antiguas, arte clásico y decoración retro, entre otros productos.

La venta ha sido organizada por Claudia y Roxana, las dos jóvenes emprendedoras detrás de Vaciarte. Después de organizar una tienda de ropa de segunda mano que duró escasos días y otros mercados en casas, repiten ahora su fórmula en una vivienda de Burgos.

Noticias relacionadas

El local de Burgos que ha convertido el coleccionismo en un fenómeno intergeneracional

El local de Burgos que ha convertido el coleccionismo en un fenómeno intergeneracional

Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo

Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo

El Ayuntamiento de Burgos espera la propuesta de los vendedores ambulantes para decidir una nueva ubicación

El Ayuntamiento de Burgos espera la propuesta de los vendedores ambulantes para decidir una nueva ubicación

Una nueva tienda de ultramarinos abre en el centro de Burgos

Una nueva tienda de ultramarinos abre en el centro de Burgos

El mercado efímero exprés, en el que sólo se acepta el pago en efectivo, se celebrará el viernes 28 de noviembre en horario de 17:00 a 20:30 horas y el domingo, 30 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas. Serán siete horas y media en las que las jóvenes intentarán vender todo lo posible. La casa donde se organiza el mercado efímero se ubica en la avenida Constitución Española, número 76, piso 2ºB de Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emblemática tienda del centro de Burgos que cierra sus puertas: «Nunca pensé que duraría tanto»
  2. 2 Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja
  3. 3 La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad
  4. 4 Planean construir una planta de biogás junto a un pueblo de Burgos
  5. 5 Las puertas de Antonio López se verán gratis unos días en Burgos para que el pueblo las valore
  6. 6 Detenido en Burgos por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad
  7. 7 La avispa asiática ya merodea por el centro de la ciudad de Burgos
  8. 8 El pueblo de Burgos que acogerá la final del campeonato nacional de caza menor con perro
  9. 9 Un herido al salirse de la carretera por el hielo en un pueblo de Burgos
  10. 10 Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los dos mercados efímeros que se celebran en dos casas de Burgos durante pocas horas

Los dos mercados efímeros que se celebran en dos casas de Burgos durante pocas horas