Los dos mercados efímeros que se celebran en dos casas de Burgos durante pocas horas Las ventas serán exprés y sólo se podrá comprar del jueves 27 al domingo 30 de noviembre

Sara Sendino Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

Vuelven los mercados efímeros a la ciudad de Burgos. Esta vez, las ventas serán breves y durarán escasas horas. En ellas se podrán comprar todos los objetos de dos viviendas.

Por una parte, Nathalie de Sweet Home Market organiza un mercado vintage para vaciar un hogar de la calle Guardia Civil, cerca del parque Virgen del Manzano. Este se celebrará en el número 4, piso 7ºB, dese el jueves 27 hasta el sábado 29 de noviembre. El horario del jueves será de 15 a 21 horas; el viernes de 12 a 21 horas y, el sábado, de 13 a 20 horas.

El segundo mercado efímero se celebrará el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre en una casa de Burgos. En él se venderán todo tipo de objetos: desde vajillas, botellas antiguas, arte clásico y decoración retro, entre otros productos.

La venta ha sido organizada por Claudia y Roxana, las dos jóvenes emprendedoras detrás de Vaciarte. Después de organizar una tienda de ropa de segunda mano que duró escasos días y otros mercados en casas, repiten ahora su fórmula en una vivienda de Burgos.

El mercado efímero exprés, en el que sólo se acepta el pago en efectivo, se celebrará el viernes 28 de noviembre en horario de 17:00 a 20:30 horas y el domingo, 30 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas. Serán siete horas y media en las que las jóvenes intentarán vender todo lo posible. La casa donde se organiza el mercado efímero se ubica en la avenida Constitución Española, número 76, piso 2ºB de Burgos.