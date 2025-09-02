«Tolerancia cero» con las novatadas en Burgos La vigilancia «no será solo en la Universidad», sino que se hará extensiva a residencias y locales de ocio, ha señalado la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de septiembre 2025, 18:23 | Actualizado 19:06h. Comenta Compartir

El subdelegado de Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, se ha reunido este martes, 2 de septiembre, con el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, y la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez, así como el Intendente Jefe de la Policía Local de Burgos, Félix Ángel García, y el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Eloy Ladrón, para coordinar, con motivo del inicio de curso académico, la prevención de novatadas y botellones.

En la reunión se han destacado los avances logrados en los últimos años. Las novatadas se han reducido considerablemente en el entorno universitario de Burgos, gracias a la implicación institucional y a una estrategia de 'tolerancia cero', que hacen de Burgos un ejemplo de buenas prácticas en este ámbito. Además, se ha reforzado la idea de que este tipo de comportamientos, lejos de ser inofensivos, pueden constituir delitos como injurias, vejaciones o daños, con consecuencias legales. Durante la reunión, la vicerrectora ha remarcado que la vigilancia «no será solo en la Universidad», sino que se hará extensiva a residencias y locales de ocio.

Pedro de la Fuente ha afirmado que «las novatadas no tienen cabida en la institución educativa que representa la universidad. Quien no lo entienda desde el prisma de la ética y de la moral que las descarte al menos por las consecuencias legales que suponen estas prácticas».

Por su parte, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha indicado que «las novatadas, como actos denigrantes contra la dignidad de las personas, no tienen cabida en el espíritu universitario». El rector burgalés expresó, además, su agradecimiento a las fuerzas de seguridad local y nacional por su «extraordinario trabajo a la hora de atajar estas conductas que no son otra cosa que una forma de maltrato, que están totalmente prohibidas por los reglamentos universitarios y que pueden acarrear la expulsión de los estudiantes que las perpetren».

Desde todas las instituciones se insiste en la importancia de mantener este tipo de reuniones periódicas como herramienta para reforzar la coordinación y asegurar un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia para todo el estudiantado.

Por último, se recuerda que cualquier persona que se sienta intimidada o sea víctima de estos comportamientos puede recurrir a los teléfonos 091 (Policía Nacional) o 092 (Policía Local de Burgos).