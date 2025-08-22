La nueva oficina de turismo de Burgos en la Casa de los Gigantillos abrirá en Semana Santa 2026 El concejal de Turismo prefiere pecar de cautela. La adecuación del espacio costará 115.000 euros

Julio César Rico Burgos Viernes, 22 de agosto 2025, 12:12 Comenta Compartir

Semana Santa de 2026 es la fecha que baraja el Ayuntamiento de Burgos para la apertura de la Oficina de Turismo en la Casa de los Gigantillos, en el paseo del Espolón, bajo el Teatro Principal.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha recordado que este es uno de los proyectos preferentes del equipo de Gobierno. Hasta ahora la oficina de turismo ha estado ubicada en el edificio del Centro de Interpretación y Recepción de Turistas (Citur).

El edificio actual, que está a pocos metros de la Catedral, tiene escasa visibilidad, está un tanto escondido y los turistas «se han quejado» en varias ocasiones de que la ubicación «no es la más idónea», ha recordado Niño. Con esta solución, la nueva oficina pasará a estar en paseo del Espolón «en un lugar mucho más adecuado».

Según indicado el concejal, la nueva ubicación es un espacio diáfano, más adecuado para este fin que para albergar el pequeño museo dedicado a los emblemas de la ciudad. El coste estimado de este proyecto es de 115.000 euros según el concejal de Turismo, 35.000 euros más de lo que estimaba en junio de 2025. El nuevo espacio abierto al turismo tiene «120 metros cuadrados y se compone de un vestíbulo, una zona de atención al público, una zona de espera, mostrador, almacén y vestuario», ha apuntado.

Llevar la oficina de turismo a esta ubicación supone desalojar de contenido la casa de los Gigantillos. Niño ha aclarado que, a pesar de que es una buena ubicación, la altura de los Gigantillos y Gigantones impide que se puedan mostrar con toda la esbeltez que tienen. En el Consistorio cuentan con «alternativas posibles» que no ha concretado ya que se encuentran en estudio.

Con el traslado, el Ayuntamiento tiene previsto darle otros usos al edificio de Citur, aunque aún tiene que repensar qué hacer con él. Por lo que respecta a las instalaciones anejas que alberga la oficina actual, como una exposición sobre vidrieras y otra sobre enología, Niño ha asegurado que para la primera se buscará una ubicación. Respecto a la segunda, esta se va a clausurar y su contenido será parte del nuevo centro de enología y gastro turismo, que tiene previsto construir el Ayuntamiento en el antiguo Asador de Aranda.

Por lo que respecta al Plan Estratégico de Turismo, el Ayuntamiento sigue trabajando su implantación. Trabaja también en la comunicación digital para mejorar su relación con los posibles visitantes, así como «las redes sociales y el fomento de la gastronomía relacionada con el turismo». Todo ello entra dentro de las inversiones europeas de los Planes de Sostenibilidad de Turismo en Destino (PSTD).

Temas

Turismo