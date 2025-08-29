BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de la entrada del outlet. BC

El nuevo outlet de primeras marcas que ha abierto en Burgos

DLM Premium se encuentra en Gamonal y busca potenciar el comercio del barrio

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:52

El pasado mes de julio se inauguró en la capital burgalesa un nuevo local dedicado a la venta de ropa de primera marca. Sin embargo, no se encuentra en el centro de la ciudad, sino que está inmerso en el número 177 de la calle Vitoria.

DLM Premium es un outlet dedicado a la ropa de primeras marcas, como pueden ser Armani, Guess o Valentino. Situado en el corazón del barrio de Gamonal, el local lleva abierto poco más de un mes y se trata de un proyecto que, como su fundador afirma, lleva medio año en formación.

Recuperar el comercio físico y de barrio; la gran meta

El objetivo principal de este nuevo local es potenciar el comercio físico de la ciudad y ser una alternativa a la compraventa de productos en línea. Para ello, ofrece siempre un porcentaje de descuento que, dependiendo de la época del año, va siendo mayor o menor en diferentes productos.

La idea nació cuando Miguel, el fundador, vio las tiendas de grandes marcas del centro de Burgos y el alza de los precios, tanto de la ropa como de los locales de las calles más conocidas. Por estas razones, decidió apostar por un local en el barrio de Gamonal.

Después de un «lavado de cara», como él mismo describe, con respecto al anterior negocio que se encontraba en este local, en el que se trabajó en la fachada exterior, la creación de un pequeño almacén y de probadores y una copa de pintura, el local estaba preparado para su apertura.

Dicha apertura tuvo lugar durante el mes de julio, con el objetivo, tal y como confirma el fundador, de comprobar el recibimiento que tenía durante esas fechas, que, por lo que se puede comprobar a través de las reseñas publicadas, está siendo más que positivo.

Te puede interesar

