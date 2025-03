Lady Gaga y Burgos, unidos por una original chaqueta

Natalia Sáez Ursúa Burgos Viernes, 7 de marzo 2025, 18:45 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

La artista de fama internacional Lady Gaga tiene una curiosa conexión con Burgos. Porque la indumentaria de algunas de las imágenes de su último disco está firmada por un diseñador burgalés. Se trata de Mario Marquina y la pieza de su creación que luce la cantante es una maxi chaqueta de estilo torero.

Según publica la revista Vogue, este joven diseñador ideó la chaqueta durante los días de confinamiento durante la pandemia, en 2020. Una pieza de inspiración goyesca que emula la chaquetilla de los toreros pero de gran tamaño y sin color. Esta prenda es la que lleva la Lady Gaga en una de las imágenes de su séptimo álbum, 'MAYHEM'.

La pieza, a su vez, pertenece a la colección del diseñador burgalés Freak Show, que aúna tradición y modernidad desde la perspectiva del propio Mario Marquina.

Este creador nació en Burgos en 1994 y actualmente reside en Londres. En su perfil de Instagram, Marquina ha compartido imágenes de Lady Gaga con su chaqueta y del nuevo disco anunciando que el vestuario de la diva lleva su firma. «Me lo he guardado para mí durante meses y finalmente puedo compartirlo con vosotros. Cumplí uno de mis grandes sueños. Las palabras no pueden expresar la forma en que ella me inspiró. Si retrocediera en el tiempo, no podría creer que esto realmente estuviera sucediendo», manifiesta el diseñador en su red social.

«Todavía estoy procesando tu elección de la chaqueta de torero para representar este nuevo álbum, parece surrealista la cantidad de veces que he soñado contigo usándola cuando la pieza estaba en proceso y ahora está en una portada mundial», expresa en el post dirigido a la artista y que cierra con agradecimientos a todos los miembros del equipo.