La peña futbolera de Burgos que cumple 40 años de pasión rojiblanca

Burgos cuenta con una peña futbolera que pronto cumplirá los 40 años de apoyo al Athletic de Bilbao desde la capital del Arlanzón. Así fueron sus comienzos y así continúan con sus tradiciones estos 110 socios con sentimiento león.

«En el año 82 nos juntamos unos amigos porque ganó el Athletic la Liga y dijimos: 'Si al año que viene el Athletic gana la Liga, formamos una peña en Burgos'». Por supuesto, los siete amigos aceptaron la apuesta. «¿Qué pasó? Que en el 83/84 ganamos Liga y Copa (del Rey), entonces lo prometido es deuda: había que hacer la peña».

Así explica Pablo Alegre, uno de sus fundadores, el nacimiento de la peña Burgalesa Athletic Club. La asociación se fundó el 15 de abril de 1985, pero fue inaugurada el 24 de enero del año siguiente «con nevada incluida». Desde que siete burgaleses aficionados al Athletic Club la fundaran, sus socios han creado y mantenido sus tradiciones hasta llegar a los 40 años de vida, aunque esperan que sean «otros 40 más».

Recuerda Pablo cuando, en el 89, celebraron el Congreso Internacional de Peñas del Athletic en Burgos. Vinieron 400 personas de toda España y también de «Francia, Italia, Alemania y Portugal». Este evento no se ha vuelto a repetir en la capital del Arlanzón, pero a lo largo de cuatro décadas la peña ha realizado otras actividades.

En otros tiempos, tuvieron equipos federados de infantil y alevín, aunque ahora tienen otro conjunto que compite en fútbol sala. Al preguntar sobre una posible repetición del Congreso, Jesús Fernández, su actual presidente, explica que «el problema es la ayuda institucional», señalando la falta de la misma.

Una afición que se «hereda» de padres a hijos

Burgos no está muy lejos de Bilbao, a unos 160 kilómetros, pero puede resultar curioso que un habitante de la provincia se convierta en seguidor del conjunto rojiblanco. En el caso de Pablo, su hermano le introdujo en el Athletic de una forma muy especial.

«Yo tenía un hermano que tenía cuatro años más que yo y nació con parálisis infantil», narra el hombre, de ahora 76 años. Cuando tenía diez años, llevaron al hermano de Pablo a Bilbao para operarle, y consiguieron avances. Y cuando volvía a su pueblo, Mozoncillo de Juarros, dormían juntos. «Él me cantaba el himno del Athletic, que lo había aprendido estando el hospital de Bilbao», relata, «¿Cómo no voy a ser yo del Athletic? Me hice por él, porque él me enseñó el himno», recuerda emocionado.

Momentos en la vida de la Peña Burgalesa Athletic Club. BC

Por otro lado, para Jesús, lo del equipo rojiblanco es cosa de familia. «Al final lo del Athletic se pasa del abuelo al padre y del padre al niño». En lo que están de acuerdo ambos socios es en que ser del Athletic «se hereda» y en que los seguidores de este equipo de fútbol son como una «familia», por eso animan a más personas a que se unan a su peña, cuya cuota de socio es de 45 euros al año para los adultos.

Cuarenta años no se celebran todos los días

En la actualidad, la peña Burgalesa Athletic Club cuenta con 110 socios, entre adultos y niños. En sus 40 años de historia, la asociación ha estado a punto de desaparecer, pero ahora sus integrantes tienen más ganas que nunca de celebrar estas cuatro décadas de apoyo al club bilbaíno.

A sus dos tradicionales viajes al año a San Mamés, su fiesta a principios de junio y ver todos los partidos en su sede actual (bar Por qué no?, en Pablo Casals, 17), este año también celebrarán un torneo de mus y una jornada muy especial el sábado 5 de abril. Vendrán aficionados del Athletic de toda la provincia de Burgos y de otras de España. Además, esperan contar con el antiguo león Andoni Goikoetxea, famoso, entre otras cosas, por fracturar a Maradona en 1983.

Asimismo, también organizarán un torneo cuadrangular entre varias peñas futboleras de Burgos. Por el momento cuentan con la participación de La Kuadrilla (que apoya al Burgos CF), la del Betis y la del Atlético de Madrid, aunque están abiertos a más participantes. Los últimos actos de este 40 aniversario incluirán un viaje cultural y la edición de una revista que recuerde «viejos tiempos», ya que últimamente sus recuerdos los comparten en su página de Facebook.

De sede en sede durante 40 años

En sus 40 años de historia, los socios de la peña Burgalesa Athletic Club han cambiado, y otros se han mantenido. Incluso alguno anima a su pareja, hijos o nietos para apuntarse, como el de Pablo, que es socio desde el día en que nació.

En cuanto a su sede, la peña de Burgos que apoya al Athletic ha sido itinerante. «Empezamos en la subida San Miguel, en el bar Benito, luego estuvimos en el Astorga, en La Riojana, en el G-3, en Lavaderos, en la carretera Poza, en Villímar...», recuerda Pablo.

Tanto Jesús como Pablo reconocen que a la peña le gustaría tener un local. «Llevamos años luchando porque el Ayuntamiento nos deje un local, pero no hay manera», explica el presidente. Un sitio que les vendría muy bien para guardar las mesas y sillas que han comprado para sus reuniones.

Además, en la Lotería de Navidad de 2024 les tocó algo, 24 euros por papeleta, pero no es suficiente, según cuentan. «Si nos tocan un par de millones de euros pues compramos un local», espeta Pablo entre risas. La peña Burgalesa Athletic Club cumplirá 40 años este 2025, pero su espíritu de familia y su amor por el club bilbaíno siguen intactos. Y que duren.