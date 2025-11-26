Descubre las plazas medievales más emblemáticas y singulares de Burgos

Julio César Rico Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:54 Comenta Compartir

En un monasterio, el compás es un patio anterior a la entrada al cenobio. Una especie de atrio, antesala del templo o del recinto monástico. Uno de los lugares más bellos de la ciudad de Burgos está en los Compases de las Huelgas: Compás de Adentro y Compás de Afuera.

Acceso monumental

Se llega a través de una torre fortificada y un arco de ojiva que comunica el Compás con las calles aledañas. El interior es impresionante. Está coronado por una preciosa fuente renacentista, como todo el entorno, enmarcado por el arco, las casas de los capellanes, el atrio de entrada al monasterio y los muros de la iglesia.

Después sigue una tapia muralla con un singular arco quebrado que ofrece una hermosa perspectiva del conjunto y que da paso al Compás de Afuera, formado por un espacio amplísimo delante del monasterio. Desde este compás se puede observar el claustro y la entrada a la iglesia, precedida de tumbas románicas y protogóticas, varias de ellas de los Caballeros de la Banda.

Bienes protegidos

El arco del Compás de Adentro y el del Compás de Afuera pertenecen a la muralla urbana de Burgos y son bienes protegidos por la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre la protección de los castillos españoles y por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Entrada al recinto

El exterior del monasterio estuvo protegido por murallas: una cerraba la clausura y otra incluía los compases. Tras pasar bajo el torreón se accede al Compás de Adentro, y al fondo se encuentra la portería del monasterio, de estilo renacentista, con arcos de medio punto y un sencillo ático adornado con un relieve de la Virgen con la media luna a sus pies.

A los Compases de Huelgas, propiedad de Patrimonio Nacional, como todo el entorno del Real Monasterio, se entra por las calles Bernardino Obregón y Alfonso VIII.

Temas

Callejeando por Burgos