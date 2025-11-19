La calle más irreverente de Burgos que honra a los muertos

Julio César Rico Burgos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

El nombre de esta calle roza la irreverencia, como queriendo hacer mofa de un cargo público únicamente asignado al varón. Un oficio que es vocación y que solo está reservado al género masculino. Por eso puede parecer irreverente, pero no lo es. Hablamos de la calle de la Obispa. Es una calle por la que, si nadie lo remedia, un día a todos nos pasearán por ella; y lo peor de todo contra nuestra voluntad. Es una calle por la que se accede a los tanatorios y al cementerio de San José

Pero, ¿de dónde viene este nombre de la Obispa? Con ese nombre se conocían los terrenos de siembra y las huertas sobre las que se asienta en la actualidad el camposanto. Para tener más constancia de cómo era este lugar hay que trasladarse más de un siglo. A los muertos de la ciudad se los enterraba en un lugar más bucólico que el actual.

El primitivo cementerio estaba en una loma del Castillo de Burgos, casi al pie de las torres y de los cubos de la murallaque descendía desde la Blanca. En ese lugar que hoy ocupan el Hotel Abba y la Universidad Isabel I. Justo al lado del Solar del Cid. Una noble ubicación que se quedó pequeña. Se le buscó un lugar nuevo al camposanto y se decidió llevarlo a los terrenos de la Obispa.

Sin embargo, estamos hablando de principios del siglo XX, y un nombre tan vulgar para un cementerio, que incluso podía ser ofensivo para la jerarquía católica, no cuadraba. La sociedad de entonces encabezada por la prensa del momento calificó de «grotesco», denominar a la necrópolis burgalesa con ese nombre.

Se apuntó incluso a San Julián como santo de Burgos para denominarlo y finalmente se optó por San José, abandonando el nombre de la Obispa que, sin embargo, fue usado durante un tiempo por el pueblo.

Hoy ya nadie lo conoce con el nombre de la calle en la que está ubicado. A la calle de la Obispa se accede desde la antigua carretera del cementerio y desde la avenida Caja Círculo. Y bordeando la tapia norte del cementerio desde la calle de Los Altos y Alfoz de Santa Gadea por el arroyo Mataperros.

