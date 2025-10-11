El PP exige al Gobierno más inversión en la conservación de las carreteras estatales de Burgos ante el «abandono» de la red viaria La formación presentará una Proposición no de Ley que insta al Ejecutivo a garantizar financiación suficiente para el mantenimiento de los casi 1.000 kilómetros de vías de titularidad nacional en la provincia

BURGOSconecta Burgos Sábado, 11 de octubre 2025, 19:10 Comenta Compartir

El Partido Popular registrará para su debate el martes 14 de octubre en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso una Proposición no de Ley (PNL) que insta al Gobierno a «garantizar una inversión suficiente» para revertir el «abandono» de numerosos tramos de carreteras de titularidad estatal en la provincia de Burgos. También buscará un compromiso financiero estable para su mantenimiento a partir de este mismo año. La iniciativa se presentó hoy en la sede del PP en Burgos por el diputado nacional Ángel Ibáñez, acompañado por senadores y diputados del partido.

Ibáñez enmarcó la propuesta en la «insuficiencia» de las partidas estatales frente a las necesidades de conservación que, según auditorías sectoriales, requieren alrededor de 3.500 millones de euros para reparación de firmes. Por otro lado, los últimos presupuestos del Ministerio de Transportes recogieron «algo más de 1.500 millones» y los estudios apuntan a un gasto sostenido de «al menos 1.800 millones anuales». «No pedimos carreteras espectaculares, pedimos carreteras dignas», afirmó el diputado.

Este último sostuvo que en Burgos «hay casi 1.000 kilómetros» de carreteras estatales con tramos «en mal estado». Mencionó ejemplos, como la N-623, «con un puente en Quintanilla Escalada por el que apenas pueden cruzarse dos vehículos», la N-120, la N-620, la N-232, la N-627, la N-234, la N-629 y la N-622, además de la A-1, la A-12 y la AP-62. «Los burgaleses no somos más que nadie, pero no podemos ser menos que nadie», afirmó Ibáñez, quien acusó al Ejecutivo central de «despreciar sistemáticamente» a la provincia en materia de infraestructuras. Señaló directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, «jefe de los socialistas de Castilla y León», de «mirar hacia otros territorios» mientras «ignora y desprecia continuamente a Burgos», pese a ser también castellano y leonés.

La PNL del PP subraya que el deterioro del firme «incrementa el riesgo de siniestralidad» y también «eleva consumo y emisiones en al menos un 10 por ciento». En el plano comparado, Ibáñez contrapuso la situación de la red estatal con las actuaciones de otras administraciones. Reivindicó que la Diputación de Burgos «interviene de forma sostenida en su red provincial» y que la Junta de Castilla y León «cerró 2024 con 112 millones en carreteras y prevé alcanzar 120 millones en 2025», con proyectos en vías autonómicas de la provincia. «Si Diputación y Junta mantienen sus redes, el Estado no puede quedarse atrás», reivindicó. El parlamentario recordó, además, que el debate del martes «medirá el compromiso» de los grupos. «Veremos si los diputados socialistas por Burgos apoyan la iniciativa», apuntó.

Preguntado por una estimación económica concreta para Burgos, Ibáñez declinó fijar cifras. Indicó que no desean hacer una carta a los Reyes Magos, y que debe ser el Ministerio, con sus estudios técnicos, quien delimite necesidades año a año. También aludió a la incidencia de la fauna y la meteorología invernal en la provincia y pidió «mantener e intensificar» medidas de seguridad complementarias.

Al margen de la Proposición no de Ley, Ibáñez advirtió sobre los efectos del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobado esta semana en el Congreso, en determinadas paradas de autobús de la provincia. «La parada física podrá seguir, pero se eliminarán horarios y frecuencias; más de 25.000 burgaleses del entorno rural podrían verse afectados», sostuvo, y avanzó que el PP «defenderá enmiendas en el Senado» para garantizar el servicio en el medio rural.

Temas

Política